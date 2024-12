Elle va en alimenter des discussions, cette Panigale V2 millésime 2025. D’abord, sur le bien-fondé de son appartenance. Pas à la famille Ducati, car entre la ligne, la couleur et le V2, elle a bien l’air italienne. Encore que ce V2 de nouvelle génération, il va faire parler aussi ! Quant au fait que ce soit bien une Panigale, là aussi, il y a peut-être débat. Car la position de conduite n’a rien de radical et fait même penser à la dernière génération de Ducati Supersport.

En tout cas, cette Panigale V2 vient enrichir la nouvelle catégorie des sportives de 120 à 130 chevaux (Yamaha R9, KTM 990 RC R…), et c’est plutôt une bonne nouvelle pour le marché.

Revenons sur ce nouveau moteur : fini la distribution desmodromique, il adopte désormais une distribution avec double arbre à cames en tête, ainsi qu’un système de calage variable de l’admission. Cubant 890 cm (son prédécesseur en faisait 955), c’est le plus léger V2 jamais construit par Ducati, avec un poids revendiqué de 54,4 kg – soit 9 kg de moins que le précédent Superquadro –, et en dépit de sa sophistication, il pèse 5,8 kg de moins que le vieux Desmodue refroidi par air des Scrambler.

Il revendique 120 chevaux à 10 750 tr/min et 93,3 Nm ; des valeurs qui sont un peu loin des 155 chevaux de la précédente version de Panigale V2 (si vous en avez une, gardez-là, elle devrait devenir collector). Cela dit, vu que le poids de l’ensemble a également été revu à la baisse (179 kg à sec, 176 pour la version S), les performances resteront plus que raisonnables.

D’autant que, conformément à sa tradition, Ducati équipe ses modèles d’un package électronique complet : contrôle de traction, gestion du frein moteur, anti-wheeling, ABS avec fonction Corner et Slide-by-Brake (toujours utile !), et, sur la S, les Launch Control et Pit Limiter, optionnels sur la version standard. On le voit, la Panigale V2 a tout d’une grande, y compris le nouvel écran TFT couleur de 5 pouces.

Plus sophistiquée, la version S dispose de suspensions Öhlins et d’une batterie au lithium, plus légère. Dans les deux cas, les Ducati Panigale V2 sont devenues plus accessibles , à tous égards : la gamme 2024 commençait à plus de 20 000 €.

Ducati Panigale V2 2025 : l’essentiel

• Nouveau moteur V2, 120 ch, 93,3 N.m

• Poids en baisse

• Tarif en baisse

• Ergonomie plus routière

Prix : à partir de 16 490 euros / 18 990 euros (version S)

Dispo A2

Ducati Streetfighter V2 2025

Prenez une Panigale, retirez le carénage, adoucissez un peu la position de conduite, et vous obtenez une Streetfighter : la nouvelle plateforme Ducati (ce moteur V2 a également vocation à se retrouver, éventuellement dans une version légèrement dégonflée, dans les prochaines évolutions des Multistrada et Monster) s’adresse bien évidemment aux amateurs de roadsters épicés.

On reconnaîtra ces nouvelles générations au placement, assez singulier, de deux silencieux d’échappement en position médiane à l’arrière. Que ce soit sur les versions standard ou S (qui, comme dans le cas de la Panigale, profite de suspensions Öhlins, d’une batterie au lithium et d’une dotation électronique encore plus sophistiquée), la perte du carénage a permis de gagner un kilogramme sur la balance.

Avec 175 kg à sec, la Streetfighter V2 S 2025 devrait être redoutablement agile (faudra quand même mettre de l’essence dedans !).

Ducati Streetfighter V2 2025 : l’essentiel

• Nouveau moteur V2, 120 ch, 93,3 N.m

• Poids en baisse

• Tarif en baisse

• Ergonomie plus routière

Prix à partir de 15 490 euros / 17 990 euros (version S)

Dispo A2