Ce qui frappe de prime abord, c’est le look cette nouvelle Panigale V4. Déjà très réussie esthétiquement (c’est quasi-unanime), la ligne de ce nouveau millésime se veut plus agressive, justifiée par un gros travail sur l’aérodynamique et la protection du pilote. La face avant est toujours dotée d’une entrée d’air et les ailerons font désormais corps avec le carénage. Sur le train arrière, on note un allongement et un élargissement des écopes.

L’ergonomie change aussi, avec une position de conduite intégrant mieux le pilote à la nouvelle aérodynamique de la machine. La selle est plus spacieuse, laissant plus d’espace entre le fond de selle et le réservoir pour se mouvoir et se coucher. Les repose-pieds avancés de 10 mm et les carénages épousent mieux le pilote afin d’alléger les appuis au guidon, en freinage et dans les virages. Cette nouvelle Panigale V4 affiche 191 kg à sec sur la balance.

Le V4 italien aux normes Euro 5+

Normes Euro 5+ obligent, le V4 "Desmosedici Stradale" à 90° s’enrichit de quelques ajustements. Il développe 216 ch à 13500 tr/min et 121 Nm de couple à 11 250 Nm. Un monstre qui, notamment grâce à l’héritage de la Ducati Panigale V4 R et le pack performance optionnel, peut taper dans les 228 ch (!).

Une partie cycle encore plus affutée

Changement majeur sur le train arrière de cette Panigale : le cadre, moins rigide et allégé, est modifié pour accueillir un nouveau double bras oscillant, allégé lui aussi. Sa rigidité transversale est réduite de 37%, tandis que le nouveau silencieux épouse mieux le V4. Le freinage sera servi, pour la première fois, par des étriers radiaux Brembo Hypure, couplés à un ABS racing, le Race eCBS signé Bosch. Ils sont installés dans des jantes alu 5 branches, chaussées par des pneus Pirelli Diablo Supercorsa SP-V4.

Les suspensions sont confiées à Showa et Sachs, avec une fourche inversée BPF de 43 mm à l’avant et un monoamortisseur à l’arrière, tous entièrement réglables. Du côté de la Panigale V4 S, la partie cycle monte en gamme, en témoignent ses suspensions pilotées Öhlins Smart-EC 3.0 et ses jantes allégées offrant une perte de poids de 4 kg (187 kg à sec).

Technologie toujours à la pointe

Comme sur ses précédentes Panigale, Ducati a maximisé sa dotation techno : modes de conduite, anti-wheeling DWC, ABS Race eCBS, contrôle de traction DTC, gestion du frein moteur EBC, contrôle de glisse DSC et shifter DQS 2.0. La Panigale V4 S de son côté, gagne une batterie lithium-ion.

Les Ducati Panigale V4 et V4 S 2025 débarqueront dans les concessions françaises en septembre, au prix de 27 990 euros pour la première, et 34 690 euros pour la deuxième. Oui, ça pique !