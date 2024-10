A quand une sportive 3 cylindres Yamaha ? 10 ans après l’apparition de la MT-09, c’est une question récurrente dans les discussions motardes. Alors bien sûr, nous avons eu la MT-09 SP, mais nous attendions tous une version coursifiée de la machine. Chose faite avec la superbe XSR 900 GP, première sportive cadencée par le 3 pattes CP3. Mais avec la nouvelle R1 2025 réservée à un usage piste, quelle moto peut bien prendre la relève en homologation route ? La Yamaha R9, bien entendu !

Yamaha R9 : bien plus qu’une MT-09 carénée

Outre un look mixant celui de la Yamaha R7 et les machines de MotoGP (les ailerons donnent le ton), la ligne a été imaginée avant tout pour stabiliser le train avant (+7% et +10 % en virage) et réduire la trainée au maximum.

Le nouveau cadre en aluminium Deltabox (seulement 9,7 kg !) est rigidifié pour assurer une meilleure précision de conduite. Grâce à cette chasse au poids, la machine ne pèse ainsi que 195 kg tous pleins faits.

Le moteur reçoit de nouveaux réglages mais reste est inchangé. On retrouve le vaillant CP3 de 890 cm3 développant 119 ch à 10000 tr/min et 93 Nm de couple à 7000 tr/min.

Mais sportive oblige, la position de conduite change avec l’adoption de guidons bracelets et d’une nouvelle partie cycle : fourche inversée (43 mm) et suspension signés KYB, freinage Brembo Stylema avec étriers 4 pistons et jantes alu de 17 pouces chaussées par des pneus Bridgestone Battlax Hypersport RS11.Les commodos sont modifiées, les leviers sont désormais réglables. La hauteur de selle culmine à 830 mm et le réservoir offre 14 litres de contenance.

Une technologie à la pointe

A l’instar des XSR 900 GP et MT-09, la Yamaha R9 pousse le package électronique assez loin. Elle reçoit un régulateur de vitesse, un ABS désactivable à l’arrière et un shifter de série.

Mais de n’est pas tout, avec l’adoption d’une centrale IMU 6 axes, d’un accélérateur électronique Ride-by-wire, d’un contrôle de traction (TCS), d’un contrôle de glisse (SCS), d’un anti-patinage (BSR), d’un contrôle du freinage (BC), d’un anti-wheeling (LIF) et d’une gestion du frein moteur (EBM). Toute ces dotations sont ajustables sur l’écran TFT de 5 pouces connecté et ses nombreux modes moteurs (Sport, Street, Rain, Track et Custom).

Yamaha R9 2025 : prix et disponibilité

La Yamaha R9 2025 débarquera en concession au mois de mars 2025 dans des livrées bleues ou noires, au tarif d’environ 14 000 euros.

Yamaha R9 2025 : fiche technique

Moteur :

Type : 3-cylindres en ligne

Distribution : Double arbre à cames en tête, 12-soupapes

Cylindrée : 890 cm3

Puissance : 119 ch à 10 000 tr/mn

Couple : 93 Nm à 7000 tr/mn

Normes : Euro5+

Transmission :

Embrayage ; Multidisques antidribble

Shifter bidirectionnel de série

Boîte de vitesse : Six rapports

Transmission : Par chaîne

Partie cycle :

Cadre : Périmétrique aluminium Deltabox, bras-oscillant en aluminium

Suspension avant : Fourche inversée KYB 43 mm, réglable

Suspension arrière :Amortisseur KYB réglable

Frein avant : Double disques de 320 mm, étriers radiaux Brembo Stylema 4 pistons

Frein arrière : Disque de 220 mm, étrier 1 piston

ABS : ajustable et désactivable à l’arrière

Dimensions, poids, capacités :

Longueur : 2070 mm

Largeur : 705 mm

Empattement : 1420 mm

Hauteur de selle : 830 mm

Garde au sol : 140 mm

Chasse : 94 mm

Pneu avant :120/70/17

Pneu arrière : 180/55/17

Pneus : Bridgestone Battlax RS11

Réservoir 14 litres

Poids : 195 kg tous pleins faits

Disponibilité : mars 2025

Prix : environ 14 000 euros (estimation)