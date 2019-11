Ducati revoit sa « petite » Panigale. La Panigale V2 prend la relève de la bien connue Panigale 959. Look et moteur ont fait l’objet d’une cure de jouvence au passage.

Au niveau des phares full leds, l’avant a été modifié dans l’optique (ah ah !) de donner aux entrées d’air frontales « un air plus menaçant », explique Ducati. La liaison flancs de carénage-réservoir a également été (légèrement) remaniée, tout comme l’arrière de la moto, désormais garni d’une selle plus épaisse de 5 mm.

La Panigale V2 2020 est toujours motorisée par le bicylindre Superquadro de 955 cm3, mais celui-ci a été retravaillé. Les injecteurs et les conduits d’admission sont nouveaux et le silencieux d’échappement, intérieurement revu, est incomparablement plus discret visuellement que la double sortie montée sur la Panigale 959. Désormais conforme à la norme Euro 5, le bicylindre délivre 5 ch (155 ch au total) et 2 Nm (104 Nm) de plus que dans la Panigale 959. Trois modes moteur sont disponibles : Race, Sport, Street.

Parallèlement, la dotation électronique est complète avec centrale inertielle six axes, ABS d’angle, contrôle de traction, antiwheeling, shifter up&down, système de contrôle du frein moteur. Le tableau de bord est un élément TFT couleur de 4,3 pouces.

Enfin, côté partie-cycle, le monobras bras oscillant en aluminium est nouveau et le reste change peu : la fourche inversée Showa BPF de Ø 43 mm débat sur 2 mm de plus et le monoamortisseur Sachs est plus long de 2 mm.