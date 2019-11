Préambule du dossier de presse : « Rendre la Panigale V4 2020 plus facile, plus conviviale et moins fatigante à rouler » Sic ! En clair, développer encore la technologie pour ne pas se faire éjecter par une machine développant 214 ch et capable de 300 km/h… Pour ce faire, le ride by wire a été redéfini pour maîtriser le couple notamment sur les 3 premiers rapports, selon le mode moteur choisi. Ceci grâce à une centrale inertielle 6 axes qui profite aussi, sur la version S, au pilotage des suspensions électroniques Öhlins avant et arrière de seconde génération (Smart EC).

D’aucuns profiteront aussi des ailerons stabilisateurs déjà présents sur la V4R, de la fourche Showa Big Piston de Ø 43 mm récalibrée, du shifter up & down Evo 2, de l’ABS sur l’angle pour domestiquer les étriers monobloc Stylema de Brembo, et de toutes les sophistications électroniques possibles.

Notons pour finir que la version S se pare de jantes Marchesini en aluminium forgé et fait appel à une batterie lithium-ion pour gagner encore du poids.

On y retrouve bien évidemment sur les 2 modèles un écran full TFT de 5 pouces sur lequel seuls les pilotes les plus aguerris auront le temps de jeter un œil…