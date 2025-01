La firme de Milwaukee entame la nouvelle année une grosse mise à jour de ses modèles et deux déclinaisons inédites. Commençons par la première, basée sur la Street Glide.

Harley-Davidson Street Glide Ultra 2025

La Street Glide Ultra, est probablement, avec la Road Glide, la machine la plus orientée touring du catalogue. Avec sa nouvelle selle confort biplace, ses poignées chauffantes de série, son carénage typé "Batwing" avec bulle rallongée de 10cm, ses nouvelles écopes latérales et ses valises offrant une contenance totale de 139 litres, elle est calibrée pour les voyages aux longs cours, seul ou en duo.

La machine repose sur l’un des moteurs les plus puissants du constructeur, à savoir le Milwaukee-Eight 117 V-Twin de 1 923 cm3 (107 ch à 5 020 tr/min et 175 Nm de couple). L’ensemble est suspendu par Showa et freiné par un double disque flottant à l’avant (étriers radiaux 4 pistons) et un grand disque à l’arrière.

Seule ombre au tableau : la machine revendique 393 kg sur la balance, soit 25 kg de plus que le modèle standard. Le prix augmente aussi - forcément - avec une hausse de 1000 euros par rapport au modèle standard, soit un tarif 33 490 euros.

Harley-Davidson Pan America ST 2025

Du coté des trails, la Pan America continue son bonhomme de chemin avec une nouvelle déclinaison parée pour la route et non les chemins : la Pan America 1250 ST (Sport Touring). Routière oblige, la moto adopte des jantes de 17 pouces chaussées par des pneus Michelin Scorcher Sport. La garde au sol est réduite de 40 mm et la selle est redessinée pour faciliter les manoeuvres à l’arrêt. Enfin, la moto se pare d’un nouveau garde-boue plus affuté et d’une bulle fumée plus courte.

Coté moteur, outre sa nouvelle livrée noir mat, le V-twin 1250 Revolution Max conserve ses specs : refroidissement liquide, 150 ch et 127 Nm de couple, le tout associé à un shifter de série et un réservoir de 21,2 litres. La moto est également équipée de suspensions Showa, d’un freinage Brembo et du système Adaptative Ride Height (ARH) visant à abaisser la moto de 2,5 cm à l’arrêt.

La Harley-Davidson Pan America 1250 ST 2025 est vendue au prix de 19 990 euros.

Harley-Davidson Pan America CVO 2025

H-D n’oublie pas la vocation première de son trail, à savoir barouder sur les chemins. Cette déclinaison CVO, haut de gamme et surréquipée en bagagerie, a tout d’une voyageuse. On retrouve, entre autres, des jantes à rayons (19 pouces à l’avant), un quickshifter "Screamin’ Eagle", un sabot moteur en aluminium, une grille de radiateur, des phares additionnels et un grand pare brise de 11 pouces. Le tarif n’est pas en reste, puisqu’elle s’affiche tout de même à partir de 28 550 euros.

Harley-Davidson 1250 Sportster S 2025

Autre machine propulsée par le V-twin 1250 Revolution (121 ch et 125 Nm de couple) et renouvelée pour 2025, le Sportster S. Quelques modifications esthétiques sont à noter, telles qu’un logo en relief modernisé et le bronze des culasses et carters remplacé par un noir mat.

Si la partie cycle reste la même, l’amortisseur arrière est réajusté. Entièrement réglable, il offre une augmentation de 60 % du débattement de la roue arrière pour plus de confort, sans impacter la hauteur de selle.

La Harley-Davidson 1250 Sportster S 2025 s’affiche au prix de 17 790 euros.

Les Harley-Davidson Heritage Classic, Fat Boy et Street Bob 2025 passent au Milwaukee-Eight 117

La famille Harley-Davidson équipée du gros v-twin de 1 923 cm3 s’agrandit. D’abord connu pour propulser les Low Rider S, Low Rider ST et Breakout, toujours au catalogue, ce sont désormais les Heritage Classic, Fat Boy et Street Bob 2025 qui en héritent. Exit le Milwaukee-Eight 114, donc.

On peut toutefois se demander quel sera l’avenir des autres cruisers de la gamme, à savoir les Fat Bob, Softail Standard et Sport Glide, toujours motorisés par le 114 américain et estampillés 2024. Une sortie de catalogue est-elle à prévoir ?

Côté prix, le ticket d’entrée commence à 17 590 euros pour la Street Bob, puis augmente à 23 490 euros pour la Low Rider S, et 24 590 euros pour la Low Rider ST. La Fat Boy quant à elle, demande 26 890 euros. Les Heritage Classic et Breakout sont, de leur coté, proposées respectivement à partir de 27 590 euros et 30 100 euros.