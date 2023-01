Comme nous l’avions prévu il y a quelques jours, le nouveau Breakout est la troisième Harley-Davidson de la gamme Softail - avec les Low Rider S et ST - à recevoir le Milwaukee-Eight 117. Exit les moteurs 107 et 114 ci donc, et place au gros v-twin de 1923 cm3 développant 142,8 ch et 168 Nm de couple. Mais n’imaginez pas un simple Breakout "117", car les changements sont nombreux si on le compare au dernier modèle commercialisé chez nous.

Harley-Davidson Breakout 2023 : retour au sources

Harley-Davidson a écouté ses fans : alors que le millésime 2018 du Breakout se voulait plus sobre, Harley revient aux fondamentaux en multipliant les pièces de chrome (admission, caches latéraux, supports de garde-boues, clignotants, rétroviseurs), en rehaussant le guidon de 1,9 cm et en équipant la machine de jantes aluminium à 26 branches. Si le châssis reste identique, le réservoir, critiqué à l’époque, passe de 15 à 18,9 litres.

« Le Breakout a été conçu à l’origine comme un chopper moderne. Pneu long, bas et large de 240 mm. La version précédente, lancée en 2018, avait une finition un peu plus sombre (...) Nous avons eu des retours assez forts des marchés internationaux où le Breakout est très populaire. Ils nous demandaient de changer et de revenir au chrome. Nous avons donc fait ce choix », explique Brad Richards, chef du design chez H-D.

En dehors des coloris noirs et de la livrée orange chère à la marque, le nouveau custom Harley s’agrémente de quelques touches modernes, telles qu’un régulateur de vitesse de série et d’un contrôle de traction optionnel. En revanche, le tarif s’annonce très salé : il faudra débourser 28 790 euros (!) pour acquérir ce nouveau Breakout.