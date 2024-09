Fiche technique Suzuki GSX-S 1000 GX

Moteur :

Type : 4-cylindres en ligne, 4-temps

Refroidissement : Liquide

Distribution : Double arbre à cames en tête, 16 soupapes

Cylindrée : 999 cm3

Puissance : 152 ch à 11 000 tr/mn

Couple : 106 Nm à 9250 tr/mn

Consommation : 6,2 l/100 km (données constructeur)

Transmission :

Embrayage : Multidisques à bain d’huile, antidribble

Boîte de vitesse : 6 rapports, shifter de série

Transmission : Par chaîne

Partie cycle :

Cadre : Double berceau en aluminium

Suspension AV : Fourche inversée Showa réglable

Suspension AR : Monoamortisseur réglable

Frein avant : Double disques de 310 mm, étriers radiaux Brembo 4 pistons

Frein AR : Simple disque, étrier Nissin 1 piston

ABS : Sensible à l’inclinaison

Jante avant / arrière : Six bâtons en aluminium

Pneu avant : 120/70/17 (Dunlop Roadsport 2)

Pneu arrière : 190/50/17 (Dunlop Roadsport 2)

Dimensions, poids, capacités

Longueur : 2150 mm

Largeur : 925 mm

Empattement : 1470 mm

Débattement avant : 150 mm

Débattement arrière : 150 mm

Hauteur de selle : 845 mm

Garde au sol : 155 mm

Réservoir : 19 litres

Poids annoncé : 232 kg tous pleins faits

Instrumentation :

Type : Écran TFT connecté de 6,5 pouces

Coloris : Bleu et gris, gris et noir ou vert et gris

Garantie : 5 ans pièces et MO

Prix : 17 899 euros