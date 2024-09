Au catalogue depuis plus de 10 ans, la Kawasaki Versys 1000 a fait le bonheur de beaucoup de routards moto. Une machine solide, confortable, bien équipée, que Philippe avait d’ailleurs mise à l’épreuve sur des milliers de kilomètres !

Mais comme souvent, les nouvelles normes antipollution Euro 5+ obligent les constructeurs à revoir leurs motorisations en augmentant les cylindrées. C’est donc le cas de la Versys 1000, qui passe de 1043 cm3 à 1099 cm3 (course allongée de 3 mm). La puissance du 4 cylindres passe de 120 à 135 ch, tandis que le shifter de série (KQS) peut être activé à partir de 1500 tr/min.

Afin d’améliorer le refroidissement du moteur, on note l’apparition d’un nouveau radiateur d’huile. Pas de changement coté partie cycle a priori, si ce n’est un disque arrière de 260 mm contre 250 mm auparavant.

Fortes bien équipées de série (poignées chauffantes, écran TFT, régulateur de vitesse etc.), les Kawasaki Versys 1100 S et 1100 SE (suspensions électroniques Showa sur celle-ci) débarqueront en concession au mois de novembre 2024. Plus qu’à attendre de la potentielle déclinaison 1100 de la Kawasaki Ninja 1000 SX !

