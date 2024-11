Présentée l’année dernière en tant que concept, la nouvelle CFMoto 800 MT-X est enfin officialisée ! Elle se distingue de ses 3 consoeurs routières (voir notre essai de la CFMoto 800 MT Touring) par l’adoption de roues de 21 et 18 pouces, d’une selle rallye monobloc, d’un châssis allégé (cadre en acier CrMo, bras oscillant en aluminium) et d’un gros réservoir de 22,5 litres plus ergonomique. La moto revendique un poids de "seulement" 220 kg en ordre de marche. Pas mal !

D’autres modifications sont à l’oeuvre pour le tout-terrain. Le train avant reçoit une fourche inversée réglable de 48 mm et un amortisseur de direction, tandis que le le train arrière se pare d’un amortisseur réglable avec bonbonne externe. Le débattement de 230 mm offre une garde au sol de 240 mm, soit 50 mm de plus que les routières.

On retrouve le bicylindre en ligne KTM de 799 cm3, développant 91 ch et 86 Nm. Il est associé à un embrayage antidribble, une boite à 6 vitesses avec quickshifter de série et 3 modes moteur. Le freinage J.Juan, la bulle réglable, les assistances électroniques (contrôle de traction, ABS en courbe, régulateur de vitesse...), les protège-mains, l’éclairage LED et l’écran TFT connecté de 7 pouces font toujours partie des dotations de série.

La CFMoto 800 MT-X devrait arriver courant 2025 à un tarif avoisinant les 12 000 euros.