Le salon du 2-roues de Lyon (S2R) s’apprête à lancer ses festivités. Toujours organisé au Lyon Eurexpo et ses six halls de 150 000 m2, nul doute qu’il est l’événement moto à ne pas manquer en ce début d’année. Les six halls de 150 000 m2 du Lyon Eurexpo accueilleront, une nouvelle fois, un nombre incalculable de stands et animations en tous genre. Constructeurs, équipementiers, clubs, accessoiristes et voyagistes seront à la fête, soit plus de 800 exposants.

En sus, de nombreuses animations feront le show, avec du MX Indoor, du Show FMX, du trial et de la course de machines d’avant-guerre. Aussi, les apprentis mécano moto placeront leurs compétences à l’épreuve lors du trépidant concours Top Clef.

Des expositions magnifieront le patrimoine de la moto, notamment pour les 40 ans de la GSX-R 750, les 40 ans de la Yamaha V-Max et les 50 ans de la Yamaha XT500. Le Lyon Kustom Factory de son coté, vous en mettra plein la vue avec des préparations allant du custom au café racer, des concerts et divers artistes.

Enfin, le S2R, c’est aussi et surtout l’occasion d’essayer les dernières nouveautés moto… On s’y retrouve ? Car oui, on y sera !. Rendez-vous sur le stand « Mouvement » (Hall 5) aux cotés de la FFMC et de la Mutuelle des Motards.

La Mutuelle des Motards et la FFMC répondent présents La Mutuelle des Motards est un acteur majeur de cette édition 2025, et à plus d'un titre. On la retrouvera sur leur stand principal, à l'entrée du salon (hall 4.1) et dans le village A2 (hall 3) pour vous informer et vous divertir avec des interviews, des conférences et des animations tels que des jeux type « quizz » avec lots à gagner. Comme en 2024, l'équipe féminine engagée dans le Concours Top Clef est chapeautée par la Mutuelle. Raison de plus pour la soutenir ! Du coté de la FFMC (Hall 5), deux concours vous permettront de remporter des abonnements à Moto Magazine, mais aussi 2 casques RPHA 12 Maximized Venom Marvel. Car oui, les motards sont des super-héros (ou super-vilains, selon) ! Et la FFMC va vous le prouver.

Salon du 2-roues de Lyon 2025 : infos pratiques

Lieu : Lyon Eurexpo, Bd de l’Europe, 69680 Chassieu

Dates et horaires : du 13 au 16 février, de 9h à 21h (jeudi), 20h (vendredi), 23h (samedi) et 18h (dimanche)

Tarif prévente : 18€ (jusqu’au 09/02/2025 à 23:59)

Tarif 1 jour : 20€

Tarif réduit : 15€

Pass 2 jours (30€), Pass 4 jours (45€ )

Gratuit pour les moins de 10 ans et personnes en situation de handicap

Site : www.salondu2roues.com