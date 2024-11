La boîte mécanique robotisée Y-AMT (Yamaha Automatic Manual Transmission) constitue l’une des plus grandes innovations des nouvelles Tracer 9, GT et GT+. Essayé sur la MT-09 et bientôt disponible sur la MT-07, ce système permet de conduire de manière automatique ou en mode manuel (MT). Présente de série sur le modèle GT+, elle est proposée en option sur les Tracer 9 et Tracer 9 GT.

Ces dernières, nanties d’une boîte conventionnelle, sont toutefois équipées d’un shifter bidirectionnel de troisième génération. Bien sûr, les Tracer 9 sont toujours mues par le 3-cylindres CP3 délivrant une puissance de 119 ch à 10 000 tr/min et un couple de 93 Nm à 7 000 tr/mn, le tout inséré dans un cadre Deltabox en aluminium.

Autre nouveauté importante, toute la bande est dotée d’un système de feux de virage, mais, sur les 9 GT et GT+, Yamaha a introduit une technologie de feux matriciels à leds adaptatifs. Reliée à une caméra sur la partie supérieure avant de la moto, et fonctionnant avec la centrale inertielle IMU à six axes, elle détecte automatiquement la circulation autour, les sources de lumière naturelles et les conditions météo. Elle ajuste ainsi la luminosité et sa répartition pour offrir un éclairage optimal.

Yamaha Tracer 9 2025 : une technologie toujours au top

Les Tracer 9 possède en outre cinq modes de conduite, dont trois préréglés (Sport, Street [rue] et Rain [pluie]) et deux ajustables par le pilote (Custom 1 & 2). Ceux-ci, réglables sur le commodo droit, s’affichent sur le tableau de bord de 7 pouces désormais généralisé sur toute la gamme des Tracer 9.

L’ensemble de la “tribu” adopte de nouvelles roues SpinForged, plus légères et plus robustes. Les Tracer 9 s’équipent de suspensions avant et arrière qui permettent au pilote d’ajuster les réglages, mais les modèles GT et GT+ se dotent de suspensions à réglages électroniques, développées par KYB. Appelé KADS (pour KYB Actimatic Damper System), ce système semi-actif est le plus avancé sur une moto de série Yamaha.

Associée à l’IMU, cette technologie d’amortissement prend en considération l’angle d’inclinaison, la charge, l’accélération, l’amplitude et la vitesse de la course de la suspension afin d’obtenir un pilotage à la fois sportif et confortable. Le système KADS intègre d’autres assistances telles que le contrôle du freinage, le régulateur de vitesse adaptatif et le système de freinage unifié disponible uniquement sur la9 GT+. Des radars à ondes millimétriques placés à l’avant et à l’arrière de la moto assurent eux aussi les fonctions citées précédemment avec, en plus, une détection des angles morts.

La Tracer 9 GT+ est quant à elle équipée d’un régulateur de vitesse adaptatif (ACC). Tous ses éléments sont cachés derrière un nouveau carénage, développé en soufflerie pour optimiser la circulation d’air autour du pilote et du passager. Le modèle standard est équipé d’une bulle réglable manuellement, qui offre 50 mm de réglage sur dix crans, tandis que les variantes GT et GT+ utilisent un pare-brise électrique réglable sur 100 mm.

La bulle électrique offre une hauteur supplémentaire de 25 mm, ainsi qu’un réglage plus bas de 25 mm pour l’été. Pour améliorer le confort, l’ergonomie a été revue : guidon, repose-pieds et selle ont été retravaillés. Le hic ? La hauteur de selle passe de 810 mm au plus bas (825 mm au plus haut) à 845 mm en position basse (860 mm en position haute).

Cependant, avec sa forme amincie, Yamaha assure que les pilotes de petite taille trouveront ce nouveau millésime accessible. Enfin, la boucle arrière, allongée de 50 mm par rapport à la génération précédente, offre davantage d’espace au passager.