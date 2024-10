Le roadster-roi du marché européen, la Yamaha MT-07, a récemment été "secouée" par la concurrence, Honda et sa CB750 Hornet en tête. Car oui, coté tarif / prestations, il est difficile de battre le roadster Honda, qui parvient même, parfois, à détrôner sa rivale coté ventes ! Une percée qui incite la firme japonaise à revoir sa copie en s’inspirant de la nouvelle Yamaha MT-09. Comme quoi, la concurrence du bon !

Yamaha MT-07 2025 : plus légère, nouveau look

Histoire d’uniformiser sa gamme "Dark Side of Japan", Yamaha change la face avant de la MT-07 pour un design proche de la MT-09. Mais ce choix vise aussi la chasse au poids. Car les améliorations techniques de la machine sont suffisamment nombreuses pour alourdir l’ensemble. Grâce à ce relooking, mais aussi avec l’adoption d’une nouvelle fourche de 41 mm allégée, de nouvelles jantes alliages "SpinForged" (pneus Dunlop Sportmax Q5A) et d’un bras oscillant revu, la Yamaha MT-07 2025 ne pèse que 183 kg tous pleins faits.

Mais ce n’est pas tout, car l’ergonomie est également repensée. Yamaha vise le confort avec sa nouvelle MT-07. Outre le cadre rigidifié, le nouveau guidon est reculé de 9,3 mm, abaissé de 22 mm et élargi de 18 mm, et les repose-pieds sont abaissés de 10 mm. A son bord, on note un gabarit plus étroit et une hauteur d’assise de seulement 805 mm, avec une selle redessinée et rembourrée. Le réservoir offre toujours 14 litres de contenance.

Moteur aux normes euro 5+ et boite Y-AMT en option

A l’instar de la MT-09, la Yamaha MT-07 2025 s’agrémente de conduits d’admission d’air avec des entrées sur le support du réservoir. L’intérêt du dispositif fera sourire certains, car il permet surtout de "mieux" profiter du son émis par le fameux bicylindre CP2 de 690 cm3, désormais aux normes antipollution Euro 5+. Inutile donc indispensable ?

Pour dompter la machine, on dispose d’un embrayage anti-dribble amélioré, d’un accélérateur YCC-T (ride-by-wire), de 3 modes moteur (Sport, Street, User) et d’un contrôle de traction réglable sur 2 niveaux.

Enfin, la moto pourra être équipée de la nouvelle boite robotisée Y-AMThttps://www.motomag.com/Avec-le-systeme-Y-AMT-la-Yamaha-MT-09-passe-a-l-auto.html. Apparue sur la dernière MT-09, elle permet de passer les rapports automatiquement ou manuellement avec des gâchettes au guidon, sans levier d’embrayage ni de sélecteur.

D’autres touches enrichissent la machine, telles qu’une nouvel écran TFT connecté de 5 pouces avec retransmission GPS (application Garmin StreetCross), un éclairage LED et un retour automatique des clignotants.

La Yamaha MT-07 2025 et sa déclinaison Y-AMT seront bientôt disponibles en concession dans des coloris bleu, noir et gris/argenté.