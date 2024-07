C’est la mode chez les constructeurs ! Après les systèmes E-clutch chez Honda et ASA chez BMW, Yamaha s’y colle avec une transmission semi-automatique baptisée "Y-AMT" (Yamaha Automated Manual Transmission). Et c’est le célèbre roadster 3 cylindres, la MT-09 2024, qui fait figure de premier "modèle d’essai" pour la technologie, en gagnant 3 kg au passage (196 kg tous pleins faits).

Plus de levier d’embrayage, les vitesses peuvent être passées automatiquement (fonctionnement AT) suivant les modes "D", offrant du couple à bas régime et "D+", répartissant couple et puissance sur toutes les plages de régimes. Un mode manuel s’ajoute au mécanisme (fonctionnement MT), offrant le passage des vitesses grâce à des gâchettes au guidon (+ et -), tel un quickshifter placé sur le pouce et l’index. A noter que, même en "AT", les rapports peuvent être passés manuellement.

La Yamaha MT-09 Y-AMT devrait débarquer en concession en fin d’année.

