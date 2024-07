S’il y a bien une moto qui était attendue au tournant cette année, c’est bien l’héritière de l’une des motos les plus vendues au monde : la BMW R 1300 GS, secondant actuellement la R 1250 GS au catalogue bavarois. Mais que serait une GS moderne sans sa version "Adventure" ?

BMW 1300 GS Adventure : gros réservoir, meilleure protection, équipements de série

Si le cœur de la moto reste le même (gros flat-twin de 1300 cm3, 145 ch, 149 Nm de couple), de sérieux changements sont à noter sur cette déclinaison Adventure. A commencer par une meilleure protection, en témoignent son gabarit plus large, ses protège-mains avec clignotants, sa grande bulle et ses nouveaux déflecteurs.

D’une contenance de 30 litres (19 litres sur la 1300 GS standard), le réservoir en aluminium offre quelques rangements avec 3 fixations pour recevoir une sacoche de 12 litres. La partie supérieure s’habille d’un revêtement en caoutchouc pour faciliter le dépôt d’objetd à l’arrêt, sans les faire glisser. La moto est annoncée pour 269 kg tous pleins faits.

Le nouveau système ASA (Automated Shift Assistant), en option, permet un passage automatique des vitesses, sans solliciter le levier d’embrayage. Un fonctionnement assez proche de l’E-Clutch de chez Honda. L’ASA apparaitra aussi sur la 1300 GS Standard à partir de 2025.

Les suspensions EVO Telelever (roue avant) et EVO Paralever (roue arrière) sont améliorées pour apporter plus de stabilité et de précision de pilotage. Dans la même optique, les suspensions dynamiques (DSA) sont équipées de série sur cette version Adventure. Elles se parent de nouveaux réglages électroniques, avec changements de configurations selon les conditions de roulage et le mode de conduite sélectionné (Eco, Rain, Road et le nouveau mode Enduro) sur l’écran TFT de 6,5 pouces. Ce système offre également un contrôle adaptatif de la hauteur de la moto selon la charge embarquée.

Si BMW Motorrad joue toujours la carte de ses fameuses "options" (régulateur de vitesse ACC, alerte de choc frontal FCW...), la R 1300 GS Adventure se dote de nombreux équipements de série. Outre ceux décrits précédemment, on retrouve un port USB, une prise 12V, une batterie lithium, des poignées chauffantes, un régulateur de vitesse dynamique (DCC), une béquille centrale, un démarrage sans clé et un indicateur de pression des pneus.

Annoncée pour novembre 2024 à partir de 23 750 euros, la BMW R 1300 GS Adventure sera déclinée en version Triple Black, GS Trophy et Option 719.

BMW 1300 GS : nos essais et émissions vidéo