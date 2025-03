Des constructeurs tels que Ducati et Honda se félicitent souvent de leurs ventes annuelles. Et c’est au tour de Triumph de sabrer le champagne. La firme britannique a écoulé 134 635 motos dans le monde en 2024 sur 950 points de ventes. Une croissance de 64% par rapport à 2023 ; et un record absolu depuis ses 122 ans d’existence !

Les chiffres obtenus en Inde (29 736 motos), dans les Amériques (+ 44%), en Asie (+ 30%) et en Europe (+18%), sans oublier les excellentes ventes des nouvelles Speed 400 et Scrambler 400 X, ont bien entendu boosté ces résultats. Les deux petites Triumph ont par ailleurs été vendues à 2000 exemplaires en France.

Cette progression est observable depuis 2019, où Triumph enregistrait déjà une hausse mondiale de 123%, marchés "émergeants" compris (Turquie, Brésil, Mexique etc.). Gageons que les nouvelles Triumph Speed Twin 1200 RS, Tiger Sport 800 (en essai dans le prochain Motomag !) et Speed Triple 1200 RS aideront à maintenir ces progrès.

