S’il y a un bien un roadster sportif qui met - presque - tout le monde d’accord depuis sa relance en 2021, c’est la Triumph Speed Triple 1200 RS.

Déjà exceptionnelle dans ses précédents millésimes, la firme britannique pousse les curseurs encore plus loin. A l’occasion du passage aux normes antipollution Euro 5+, d’importants changements ont été effectués sur le 3 cylindres de 1160 cm3 pour harmoniser couple, puissance et consommation. Associé à un shifter bidirectionnel, il développe désormais 183 ch et 128 Nm de couple, soit un gain de 3 ch et 3 Nm.

D’autres modifications sont à relever, telles qu’un nouveau silencieux allégé et annoncé moins bruyant. Un silencieux Akrapovic, plus léger de 700 grammes, est toutefois proposé en option.

Une partie cycle encore plus affutée

La partie cycle suit la mise à jour mécanique. Les suspensions Öhlins à réglages manuels sont échangées contre des suspensions pilotées de la même marque, proches de ceux de la Speed Triple 1200 RR.

"Proche" car il s’agit de la dernière génération des Öhlins Smart EC3, couplés au système "Öhlins Objective Based Tuning interface" (OBTi). Ce système permet d’ajuster l’amortissement en fonction de la conduite. Sur le train avant, la fourche inversée reçoit un amortisseur de direction ajustable.

La moto gagne aussi un nouveau guidon plus large et plus haut, un nouveau capot selle et de nouvelles jantes plus légères, liées au sol par des pneus Pirelli Diablo Supercorsa SP V3. Le freinage est toujours assuré par Brembo, avec des étriers Stylema couplés à un maitre cylindre radial MCS. Le poids annoncé est de 199 kg tous pleins faits.

L’électronique toujours au top

Si la Street Triple 1200 RS 2025 est toujours à la pointe coté électronique, de gros ajouts viennent enrichir sa dotation. L’OBTi bien sûr, mais aussi de nouveaux systèmes d’anti-wheeling, de régulateur de vitesse et de gestion du frein moteur, tous entièrement réglables.

A cela s’ajoute un contrôle de glisse (mode Track), un ABS en courbe, un antipatinage désactivable et 5 modes moteur (Rain, Road, Sport, Track, Rider). A son bord, on remarque l’apparition d’un nouveau compteur TFT 5 pouces connecté et d’un démarrage sans clé.

La Triumph Speed Triple 1200 RS 2025 débarquera en concession au mois d’avril 2025 à partir de 19 995 euros. C’est 1500 euros de plus que l’édition 2024.

Triumph Street Triple 1200 RS 2025 : fiche technique

Moteur :

Moteur : 3 cylindres en ligne à refroidissement liquide

Cylindrée : 1160 cm3

Alésage x course : 90 x 60,8 mm

Puissance : 183 ch à 10750 tr/min

Couple : 128 Nm à 8750 tr/min

Transmission :

Boîte de vitesses : 6 rapports, shifter

Transmission finale : chaîne X-Ring

Partie cycle :

Cadre : Cadre à double berceau en aluminium, monobras oscillant en aluminium

Suspension avant : Fourche inversée Öhlins de 43 mm, débattement de 120 mm

Suspension arrière : Amortisseur Öhlins à lien progressif, réglage électronique SmartEC3 OBTi, débattement de120 mm

Frein avant : double disque flottant de 320 mm, étriers Brembo Stylema

Frein arrière : disque de 220 mm, étrier Brembo à double piston

Roues : jantes en aluminium

Pneu avant : 120/70 ZR17 Pirelli Diablo Supercorsa SP V3

Pneu arrière : 190/55 ZR17 Pirelli Diablo Supercorsa SP V3

Dimensions :

Longueur : 2090 mm

Largeur : 810 mm

Hauteur : 1085 mm

Hauteur de selle : 830 mm

Empattement : 1445 mm

Angle de chasse : 23,9 °

Poids : 199 kg tous pleins faits

Réservoir : 15,5 litres

Informations complémentaires :

Entretien : 16.000 km / 12 mois

Prix : 19 995 euros

Disponibilité : Avril 2025

