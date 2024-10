Après avoir fait évoluer sa Trident 660 pour 2025 (et sans augmentation tarifaire !), Triumph nous dévoile une nouvelle déclinaison de sa Tiger mid-size. Entièrement revu, son 3 cylindres en ligne passe de 660 cm3 à 798 cm3, grâce à un nouvel alésage et l’intégration de quelques pièces issues de ses 3 cylindres de 765 et 900 cm3. Des modifications qui boostent les performances, avec 115 ch et 84 Nm de couple ! La Tiger Sport 800 est née.

Ce "nouveau" moteur profite toujours d’une boite 6 vitesses, d’un embrayage anti-dribble, d’un shifter de série, d’un accélérateur électronique ride-by-wire et de 3 modes de conduite. Régulateur de vitesse et traction control en virage sont également proposés de série.

Une machine bien équipée, avec une partie cycle qui, comme sur la Tiger 660, "tient la route" : suspensions Showa réglables (150 mm de débattement), freinage à étriers radiaux 4 pistons (310 mm et 255 mm) et jantes de 17 pouces chaussées par des Michelin Road 5. Le poids total est de 214 kg tous pleins faits et le réservoir offre 18,6 litres de contenance. Esthétiquement, la Triumph Tiger Sport 800 reprend les lignes de sa grande soeur, avec un carénage plus large, offrant une meilleure protection. Une alternative solide à la Yamaha Tracer 9 ?

Par ailleurs, il est probable que cette 800 remplace la 660 au catalogue dès février 2025, mois de son arrivée en concession au prix de de 12295 euros.

Triumph Tiger Sport 2025 : fiche technique

Moteur :

Type : 3-cylindres en ligne, 4-temps

Cylindrée : 798 cm3

Alésage x course : 78 mm x 55,7 mm

Puissance : 115 ch à 10 750 tr/mn

Couple : 83 Nm à 8500 tr/mn

Consommation : 4,7 l/100 km (données constructeur)

Transmission :

Embrayage : Multidisques en bain d’huile avec antidribble

Boîte de vitesse ; 6 rapports, shifter de série

Transmission finale :Par chaîne

Partie cycle :

Cadre : Tubulaire en aluminium, bras-oscillant en acier

Suspension Avant : Fourche inversée Showa SF-BPF de 41 mm réglable

Suspension Arrière : Amortisseur Showa réglable

Frein Avant : Double disques de 310 mm, étriers radiaux 4pistons

Frein Arrière : Simple disque de 255 mm, étrier Brembo 1 piston

ABS : Sensible à l’inclinaison

Jantes : 5 bâtons en aluminium

Dimensions, poids, capacités :

Largeur : 828 mm

Empattement : 1422 mm

Débattement avant / arrière : 150 mm

Hauteur de selle : 835 mm

Angle chasse : 23,8 °

Chasse : 99 mm

Pneu avant : 120/70/17

Pneu arrière : 180/55/17

Peus : Michelin Pilot Road 5

Réservoir : 18,6 litres

Poids annoncé : 214 kg tous pleins faits

Disponibilité : Février 2025

Coloris : Noir et gris, Noir et bleu, noir et jaune, noir et jaune fluo

Prix : 12 295 euros