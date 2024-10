Au catalogue depuis 2020, la Trident 660 reste le roadster mid-size abordable par excellence au catalogue Triumph. A la fois moderne et rétro sans trop en faire, elle a su conquérir de nombreux motards, notamment chez les jeunes permis. Pas question de la mettre au placard donc ; le constructeur britannique, après la Trident Triple Tribute en début d’année 2024, fait évoluer sa machine pour 2025.

Passé aux normes antipollution Euro 5+, le 3 cylindres de 660 cm3 (bridable A2), en plus de nouveaux réglages, gagne un mode Sport, s’ajoutant aux classiques modes Road et Rain. Il maintient sa puissance à 81 ch à 10250 tr/min et son couple à 64 Nm à 6250 tr/min.

Là où tout progresse, c’est coté techno embarquée ! Et pour cause, la moto est désormais équipée d’une centrale IMU avec ABS en courbe et antipatinage. A noter que le shifter bidirectionnel, le régulateur de vitesse et les fonctionnalités "MyRide" de l’écran TFT sont maintenant de série. Coté cycle, la fourche Showa SFF-BF est troquée contre une SFF-BP (Big Piston). Seule ombre au tableau ; un gain de poids de 1kg (190 kg tous pleins faits). Pas de quoi crier au scandale, donc.

Triumph Trident 660 2025 : prix et disponibilité

Déclinée dans 3 nouveaux coloris (jaune, bleu, rouge) la nouvelle Triumph Trident 2025 n’augmente pas de prix, en conservant un tarif contenu de 8695 euros. Chapeau ! Elle posera ses roues en concession au mois de décembre 2024.

Triumph Trident 660 : notre essai