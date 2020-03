Le Bol d’Or 2020 aura-t-il lieu ? La question est posée, suite au report des 24 Heures du Mans d’avril aux 5 et 6 septembre, afin de respecter les mesures gouvernementales prises pour éviter la propagation du coronavirus.

Les 24 Heures du Mans clôtureront le championnat du monde d’Endurance moto 2019-2020… avant que la saison 2020-2021 s’ouvre deux semaines plus tard avec le Bol d’Or, du 18 au 20 septembre.

L’organisation du Bol d’Or rassure

Vous voyez les problèmes venir ? Proximité des dates, taille des événements ou besoin de trouver des bénévoles, pour les petites écuries notamment, sont au cœur des débats actuels sur l’Endurance moto. Malgré tout, Larivière Organisation (gérant le Bol d’Or) l’assure : l’épreuve sera bien tenue deux semaines après les 24 Heures.

« Il est certain que faire deux épreuves en France à deux semaines d’écart n’est pas idéal, détaille ainsi Clémence Lizop, de l’organisation. Mais la situation est exceptionnelle et tout le monde doit faire au mieux. Le Bol d’Or est en tout cas maintenu et ne bougera pas. Il y a des rumeurs de report ou d’annulation, mais le circuit est bien homologué, les dates sont inscrites, le Bol d’Or aura lieu aux dates prévues. »

Eurosport Events défend son choix

Du côté de l’organisateur du championnat, le ton est un peu plus tendu. François Ribeiro, patron d’Eurosport Events (promoteur du EWC [Championnat du monde d’Endurance moto]), estime que « 2020 sera [une année] effroyable pour le monde du sport ». Il défend cependant son choix de maintenir les 24 Heures du Mans deux semaines avant le Bol d’Or :

« Les circonstances sont totalement exceptionnelles. Tout organisateur d’événement sportif est soumis aux décisions gouvernementales et à l’autorité préfectorale. Le report des 24 Heures Motos n’était souhaité ni par l’ACO [Automobile Club de l’Ouest], ni par Eurosport Events, ni par la FIM [Fédération Internationale de Moto]. »

« Un changement de date pose toujours problème aux spectateurs qui ont organisé leurs congés pour assister à la course, aux teams qui doivent changer leur organisation, aux diffuseurs (…) aux bénévoles (…) la liste est longue, poursuit le directeur d’Eurosport Events. Mais un report est toujours une solution moins douloureuse qu’une annulation. »

« Nous faisons face à une situation inédite et d’une ampleur sans précédent qui impacte durement le monde du sport et dont personne ne peut prédire la durée, conclut-il. Compte tenu des contraintes locales et des autres grandes courses organisées par l’ACO, la date de report des 24 Heures Motos fixée avec l’ACO, la FIM et la FFM [Fédération Française de Moto] était la meilleure. »

Reste à savoir si ce choix sera également le meilleur pour les compétiteurs. Eurosport Events assure en tout cas que la tenue des épreuves d’Oschersleben et de Suzuka n’est pas remise en cause.