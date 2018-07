Avec plus de 200 participants, de tout l’hexagone, plus des voisins Belges et Italiens, impossible d’ignorer au centre de cette commune de quasiment 3000 habitants que, tôt ce dimanche là, les brêles allaient de nouveau faire parler d’elles.

L’association "Les Meules de Savoie" rassemble en effet les passionnés de mobylettes et autres pétrolettes, trottinettes, mob, bécanes, etc … pour une passion de deux roues qui fait revivre le temps d’avant.

Cette troisième édition du rallye touristique visait l’un des fleurons des cols de Savoie, qui plus est classé hors catégorie : Le Galibier et ses 2642 m.

À partir de St Michel de Maurienne, direction le col du Télégraphe (1566), puis Valloire, et après une dernière halte à plan Lachat (1980 m) le Graal : Le Galibier, soit un dénivelé positif de plus de 2000 m.

Le départ s’échelonnait par groupes d’une vingtaine de machines de 8h30 à 9h30.

Après le Galibier, les participants sont rentrés sur Valloire pour partager un moment festif autour du déjeuner à la Brasserie du Galibier, et rencontrer d’autres passionnés, dans un style par ailleurs très différent. En effet, ce même week-end se déroulait à Valloire la « Punta Bagna », concentration de motos américaines et de culture custom. L’occasion d’une superbe rencontre entre férus de deux roues, et même si les machines sont à l’opposé , la ferveur est la même et cette cohabitation n’en n’a été que plus belle, notamment dans la montée avec des V motards échangés des deux cotés.

Une très belle réussite que confirmait le Président Jonathan RAFFRAY pour cette troisième édition, avec en prime des participants très heureux, une seule mobylette prise en assistance et un temps somptueux.

Rendez vous en 2019 pour une nouvelle tranche de Meule.