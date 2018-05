C’est devenu une tradition pour les motards catalans. Chaque 1er mai, ils viennent participer à la « Balade pour un copain » dont l’objectif est de récolter des fonds pour l’Institut du cerveau et de la moelle épinière.

Moins de monde

Cette nouvelle édition, fêtant au passage ses 25 ans d’existence, a réuni quelque 560 participants venus sur près de 450 motos. L’an passé, 700 motards participaient à cette action caritative.

Hommage

La « Balade pour un copain » doit sa naissance à Christian, membre du GMAE (Groupement motocycliste d’animations et d’escortes), disparu il y a plus de 25 ans des suites d’un cancer. Les 20 premières années, les fonds récoltés étaient reversés à cette cause. Aujourd’hui, ils servent à la recherche contre les maladies neurodégénératives.

Balade du coeur

Comme les années précédentes, le départ a eu lieu de Saint-Estève, à 5 km de Perpignan. Café et pains au chocolat étaient offerts par la commune. Le cortège a emprunté le col de la bataille, dans les Fenouillèdes (terrain de jeu bien connu des motards du coin), est passé par la montée de Monpin puis par la porte des Corbières avant un retour sur Saint-Estève où un apéro, offert par la mairie, attendait les participants. En tout c’est une balade de 80 km auxquels les motards ont pris part. De retour sur place, ils ont pu profiter de la salle de l’Espace St Mamet pour un déjeuner tiré du sac.

À votre bon coeur

L’édition 2018 de la « Balade pour un copain » a permis de récolter 5.600 €, une somme intégralement reversée à la recherche contre les maladies neurodégénératives. « Tout au long des 25 années de cet élan de solidarité, le GMAE a réussi à réunir prés de 190 000 € pour diverses associations de recherche », explique avec fierté René Fourcade, le président fondateur du GMAE. « Les petits-déjeuners et l’apéro sont offerts par les municipalités, les photocopies et le matériel bureautique sponsorisées par des entreprises… Tous les services de police, de gendarmerie et de la Croix-Blanche sont présents gratuitement ».

La prochaine « Balade pour un copain » aura lieu le 1er mai 2019, toujours au départ de Saint-Estève.