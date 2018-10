on s’installe dans l’ immobilisme…

Mon petit hôtel Vénéra est au croisement des avenues Yakutia et Gagarina, propre et calme, si on est sur l’arrière. Il est à deux pas du centre, à côté d’un petit marché couvert et de deux çioupermarkets . Un peu plus loin, il y a même une bonne boulangerie qui vend des petits plats tout préparés et des Napoléons… Le Napoléon est une sorte de mille-feuilles praliné. Un peu comme pour le (...)