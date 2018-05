L’ Afdaim Adapei est une association familiale d’aide aux personnes handicapées mentales. Elle accueille environ 1100 enfants et adultes handicapés. L’association recherche tous les moyens susceptibles d’assurer leur intégration dans la collectivité.

Mambo Run

Justement, la moto et plus encore le side-car ont toujours été d’excellents moyens d’insertion et de communication, comme nous le racontait récemment le blogueur Tarmokeuf. Si les side-caristes ont l’habitude de participer à des « jumbo run » au profit de personnes en situation de handicap le temps d’une journée, le « mambo tour » en repend le principe, mais sur une semaine !

« Les side-caristes ont du cœur »

Sous la houlette de Stéphanie Moreau, la responsable du groupe Chaminade, elle-même side-cariste émérite, Jonathan, Cécile, Dominique et Marlène ont retrouvé en Corse onze autres personnes handicapées de l’association « Perce Neige » de Vendée et véhiculés par des side-caristes des Pays de Loire de l’association Mambo Tour. Tout ce petit monde était encadré par des éducateurs spécialisés et des bénévoles de chaque association.

La Corse sur trois roues

Le camp de base était établi à l’Ile Rousse pour la semaine. Saint Florent, le désert des Agriates, Calvi et sa citadelle ou les calanques de Piana ont été visités sur trois roues pour la plus grande joie et l’émerveillement de tous. Le séjour et son financement avaient été préparés cet hiver par différentes actions caritatives.

Espérons que cette superbe initiative en appellera d’autres et que de nombreux motards, side-caristes ou solos, participeront aux différents jumbos organisés à travers toute la France et annoncés dans l’agenda motomag.