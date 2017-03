La journée du dimanche 12 mars avait plutôt mal commencé, avec une météo très arrosée dans le sud du Gard. mais le soleil est venu sécher les cuirs et les motos vers midi. Pour le plus grand plaisir des 450 motardes (et quelques motards) venus défiler avec Toutes en moto, manifestation organisée dans le cadre de la journée internationales des droits des femmes du 8 mars.

Défilé régional

Par petits groupes, les femmes à moto sont arrivées du Gard mais aussi des départements limitrophes, Hérault, Lozère et Vaucluse, aucune ne voulant manquer cette journée. En tout, pas moins de 450 casques ont été comptabilisés sur le Champ de foire d’Alès, au départ de la manifestation.

Du beau monde

Juste avant de prendre la route, Florence Wiemert, l’organisatrice, a pris la parole pour expliquer le but de cette journée festive mais aussi revendicative.

Elle a été suivie par Isabelle Fardoux-Jouve, conseillère départementale du canton de la Grande-Combe, et déléguée à la lutte contre les discriminations et à la promotion de la laïcité et de l’égalité entre les femmes et les hommes.

Puis de Karline Garborit, présidente de l’association via Femina Fama, qui s’adresse aux femmes victimes de violences.

Marie-Claude Albaladejo, 10e adjointe au maire d’Alès, a achevé la série de discours.

Un cortège bien encadré

Les motardes ont ensuite pris le départ de la balade, encadrées par le service d’ordre de la Fédération française des motards en colère du Gard (FFMC 30), et par les Gladiators Ugernum.

Un parcours de 34 km a permis aux motardes de faire la fête à Alès, grimées de la couleur rose caractéristique des défilés Toutes en moto. Ce joyeux barouf s’est achevé au Pôle mécanique dans une excellente ambiance.

Pari gagné pour Florence Wiemert, qui organisera certainement une nouvelle édition l’an prochain.

