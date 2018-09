Les amateurs de motos, de belles mécaniques et de brocante étaient en masse à Marquillies. Chacun convergeait vers la place du village pour chiner la pièce ou l’accessoire qui manquait à sa monture. Les motards se sont aussi déplacés pour partager un moment de convivialité. Quoi de mieux, en effet, que de se retrouver entre amis sous le soleil automnal pour partager sa passion des belles mécaniques, aussi variées soient-elles. On pouvait ainsi voir plusieurs générations de motos Triumph, un hot-rod sur base Ford de 1932 animé par un énorme moteur V8 et des « mob » à restaurer.

Samedi 29 et dimanche 30 septembre prochain, c’est une autre association locale, le moto-club Pourkoponou, qui accueillera les amateurs de motos pour la découverte de la région et le plaisir de partager leur passion. Balade le samedi après-midi, et baptême de side-car pour les enfants de la commune le dimanche.

Renseignements et inscriptions : 06 79 50 74 41

Facebook : moto-club Pourkoponou