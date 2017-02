La collection Chapleur vous connaissez ? Elle a été classée Trésor national en 2000 et regroupe 50 bicyclettes et plus de 150 motocyclettes et tricycles, tous dans un état exceptionnel.

Elle est l’œuvre de Maurice Chapleur, mécanicien et passionné. Décédé en 2005, Maurice a passé toute sa vie à rechercher de motos d’exception pour les remettre en état.

Disparition

La commune d’Amnéville, qui avait acquis cette collection en 2002 en vue d’alimenter son Musée de la moto et du vélo, a décidé de s’en défaire. Ce n’est pas la première tentative pour se débarrasser des machines de ce musée. Déjà en février 2015, le conseil municipal de cette commune avait tenté de vendre cette collection.

Jean-Baptiste Chapleur, petit fils de Maurice Chapleur, avait alors alerté les médias et les pouvoirs publics. La Fédération française des véhicules d’époque (FFVE) était même intervenue auprès du ministère de la Culture pour bloquer la vente, mettant en avant que c’était une collection acquise par la ville d’Amnéville avec un appui financier du Conseil général de Meurthe-et-Moselle, en 2000.

Fin décembre 2016, la ville d’Amnéville vient de prendre la décision de vendre cette collection pour la somme de 1,5 million d’euros.

Pétition en ligne

Afin de fédérer toutes les bonnes volontés et des passionnés, mais aussi pour demander le retour de la collection à Lunéville, une association des Amis de la collection de Maurice Chapleur a été créée.

Une pétition est en ligne pour empêcher une fois de plus la tentative de voir disparaître un patrimoine national. Pour plus d’infos et pour signer la pétition rendez-vous sur www.change.org