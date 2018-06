Comment l’idée de Moto Urgence t’est venue et en quoi cela consiste-t-il ?

La médecine d’urgence évolue et doit évoluer. Toute intervention suppose un déplacement rapide. L’enjeu est de gagner de précieuses minutes qui peuvent être vitales pour le patient ? J’ai observé ce qui se faisait dans les autres pays et j’ai décidé de m’en inspirer en créant le concept « Moto Urgence ». Il permet de déplacer, de manière sécuritaire et rapidement, un médecin et son matériel. Une équipe d’intervention SMUR motorisée (Service Mobile d’Urgence et de Réanimation) fonctionne avec un pilote moto qualifié sélectionné de façon stricte par moi-même en accord avec l’équipe du SAMU (Service d’Aide Médicale Urgente).

Tu travailles sur une Triumph 1200 Trophy SE. Pourquoi ce choix ?

Au moment du montage du projet, j’avais déjà cette moto. Il s’avère qu’elle correspond parfaitement à la mission que je lui confie : capacité d’emport suffisante et confort pour le personnel médical véhiculé.

Quel est son équipement et son coût global ?

Valises et top-case sont adaptés au port de matériels médicaux. Elle possède avertisseurs sonores et feux spécifiques aux véhicules d’urgence. La moto est aux couleurs édictées par les normes SMUR en vigueur. Il faut ajouter l’équipement des motards : gilets airbag, blousons et pantalons spécifiques, casque modulable équipé d’un système de transmission intégré et sérigraphie SAMU avec l’identification du statut (pilote, ambulancier, infirmier, médecin).

Le coût de la moto équipée et des protections conducteur et passager est de 29 500 €.

Comment finances-tu ton projet ?

Entre la moto et l’administratif (protection du projet, agréments), j’en suis à 35 000 € de ma poche auxquels s’ajoutent quelques dons. Je sillonne la France pour présenter le projet aux SMUR qui me réservent toujours un accueil très favorable. Mais pour finaliser ce projet et le rendre viable, j’ai besoin de l’aide de tous. Un simple don de la valeur d’une baguette m’aidera à avancer !

Plus d’infos sur Moto-Urgence-2

Pour soutenir le projet de Francis Pouget et sa Moto Urgence voici la cagnotte leetchi dédiée