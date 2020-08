Le F.C.C. TSR Honda France, équipé en Bridgestone, remporte une nouvelle victoire au 24 Heures Motos du Mans qui se sont tenues, pour la 1re fois à huis clos, le week-end des 29 et 30 août 2020. Au guidon de la CBR1000RR-R, les pilotes Josh Hook, Freddy Foray et Mike di Meglio. L’équipe remonte à la deuxième place du classement provisoire du championnat avec un total de 87 points.

Pour sa première entrée en piste en Michelin, Webike SRC Kawasaki France Trickstar a défendu jusqu’au bout la deuxième place grâce à Jérémy Guarnoni, Erwan Nigon et David Checa. Leur ZX-10RR devance d’un tour le Suzuki Endurance Racing Team d’Etienne Masson, Gregg Black et Xavier Simeon chaussé en Dunlop.

Après une chute en début de course, le YART Yamaha (Bridgestone) a cravaché pour revenir dans le carré de tête. Karel Hanika, Marvin Fritz et Niccolò Canepa terminent 4e à 5 tours du vainqueur.

BMW Motorrad World Endurance Team, solidement accroché à la 5e position, perd cette place sur une chute d’Ilya Mykhalchyk en toute fin de course. La BMW officielle n’a pas pu passer la ligne d’arrivée et termine non classée. L’équipe allemande a tout tenté pour rester au contact du peloton de tête au Mans. Mais elle a connu de multiples déboires, une panne d’essence, des chutes, des soucis techniques avant d’abandonner en fin de nuit sur un problème électrique. Un coup de théâtre qui permet au F.C.C. TSR Honda France de faire une remontée jusqu’à la 2e place du classement provisoire mondial.

Une course incroyable

La course a été haletante et nerveusement éprouvante. Les changements incessants de météo et de conditions de piste ont maintenu les équipes sous pression durant 24 heures. La fin de course a été rythmée par une série d’averses imposant une fine stratégie de changements de pneumatiques. Ces conditions de piste délicates ont privé le Suzuki Endurance Racing Team d’une 2e place qui semblait acquise à deux heures de l’arrivée. Une chute leur fait perdre leurs deux tours d’avance sur Webike SRC Kawasaki France Trickstar.

Cette épreuve relance le Championnat du Monde FIM EWC. Cinq des six équipes officielles sont en haut du classement provisoire à moins d’un mois de la finale qui se disputera exceptionnellement, crise sanitaire oblige, samedi 26 septembre avec les 12 Heures d’Estoril au Portugal. Ducati manque à l’appel malgré de belles performances tout le week-end du Team ERC Endurance.

A l’issue de cette édition 2020 disputée sans ses fans dans les tribunes, l’ACO, organisateur de l’épreuve, et Eurosport Events, promoteur du FIM EWC, vous donnent d’ores et déjà rendez-vous en 2021 les 17 et 18 avril pour la 44e édition des 24 Heures Motos.

Josh Hook, Freddy Foray et Mike di-Meglio sur Honda CBR1000RR au 24h motos 2020