Non content d’apporter un sérieux coup de jeune au sommet de sa gamme de scooters 125, Peugeot entend inventer un nouveau segment de marché avec son Pulsion : l’Urban GT. Derrière cet antonyme se cache la réponse du Franc-Comtois au durcissement des restrictions de circulation qui frappent, pour commencer, Madrid et Paris. Puisque les politiques urbaines réduisent drastiquement la place octroyée aux véhicules personnels, réduisons la taille des véhicules personnels sans en sacrifier le standing. « Urban » parce que capable de tracer sa route dans une jungle urbaine aux voies de circulation de plus en plus exiguës et « GT » parce que confortable, bien équipé et statutaire. Ça y est, vous l’avez le nouveau concept ?

Les griffes du lion

Au premier coup d’œil, reconnaissons au Pulsion le mérite de faire table rase de l’esthétique datée du Satelis – qui tire sa révérence pour l’occasion – au profit de

lignes plus acérées. Sur la version « sportive » baptisée RS, le massif pontet de guidon est du plus bel effet (sur la version Allure, un capotage l’habille). Comme c’était déjà le cas du Belville, Peugeot joue la carte de la synergie avec sa branche automobile et utilise 3 griffes leds en guise de feu arrière. Toujours au chapitre de ce qu’il est désormais convenu d’appeler la « signature lumineuse », le Pulsion dispose de DRL (Daytime Running Light) particulièrement visibles en circulation. Signalons également une innovation bienvenue : en cas de freinage appuyé – difficile à obtenir en sollicitant le seul frein avant sans mordant –, les clignotants passent en mode warning. D’autant mieux que le feu-stop est assez timide malgré les leds à tous les étages. Au rayon sécurité, encore, ce 125 est l’un des rares modèles à disposer encore et l’ABS et du freinage couplé avant/arrière (le levier gauche actionne un piston du frein avant et le frein arrière).

Dès les premiers tours de roue (elles sont équipées de très bons Michelin CityGrip,

une aubaine en ce jour pluvieux), le Pulsion frappe par sa grande maniabilité et la

vivacité de son train avant.

Console de navigation

Confortablement installé à bord, sur un engin bien suspendu, c’est en confiance que

nous nous extirpons de la place de la Bastille en suivant les indications de direction, récupérées du smartphone en bluetooth, et affichées sur l’écran TFT de 5 pouces. Peugeot compte beaucoup sur l’élégance de son tableau de bord pour sortir du lot avec à gauche, le tachymètre, à droite, le compte-tour à rotation antihoraire (une curiosité et un clin d’œil à la branche automobile) et au centre le fameux écran TFT, la pièce maîtresse du Pulsion au chapitre équipement. Notons au passage que le modèle Active perd beaucoup de son intérêt en faisant l’impasse sur cet équipement contre une économie de 400 €.

Sans être le plus vif au démarrage, le Peugeot n’a pas démérité lors de ce bref essai, ni par sa protection – y compris sur le modèle RS à pare-brise court mais réglable – ni par sa tenue de cap ou encore sa vitesse maximale d’environ 110 km/h.

Verdict

Le Pulsion est une belle réussite qui marque le retour en force de Peugeot sur le marché du scooter premium. Maniable, sain, fabriqué en France, équipé d’un guidage bien pratique (malgré un bug lors de notre essai) et d’équipements de sécurité bienvenus (freinage combiné, ABS, DRL, warning automatique), il pourrait permettre à Peugeot de réaliser ses objectifs en passant de 7,9 à 12% de parts de marché. Reste deux obstacles de poids sur sa route : la notoriété très bien assise d’un certain Yamaha X Max et d’un autre Honda Forza (à peine plus onéreux que le Pulsion à 4699 €) et la volonté de plus en plus manifeste des grandes villes de boucler, à terme, leur accès aux véhicules thermiques. Dans ce contexte, il y a alors fort à parier que même en arguant de son effective compacité, le Pulsion ait du mal, à moyen terme, à résister à la très forte poussée de l’électrique dont les tarifs – subventionnés de surcroît – commencent à porter une ombre de plus en plus marquée au bon vieux couple piston/cylindre.