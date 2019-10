Ce test consistait à faire parcourir à différents testeurs un trajet « domicile banlieue proche » vers « lieu de travail au centre-ville » avec plusieurs moyens de transport.

Fred et Sébastien, les usagers de transports en commun, Gérard, l’automobiliste, Guillaume, le motard, Michel, le scootériste et Christian, le cyclomotoriste ont ainsi pu comparer leurs temps de parcours.

Un parcours de 12 km

Le parcours retenu allait de La Farlède vers la place de la Liberté, en plein centre-ville de Toulon. Le trajet n’empruntait pas l’autoroute, saturée, comme tous les matins. Pas de testeur à vélo car il n’y a pas de piste cyclable sur le trajet, ni en train car il n’y a pas de gare sur la commune de départ. Chaque conducteur, tout en respectant bien évidemment le Code de la route, a parcouru les 12 kilomètres du trajet dans le flot de circulation.

Tous ensemble

Partis tous ensemble à 8h18, Guillaume avec sa Yamaha Fazer de 2001 et Michel, sur son scooter 125, sont arrivés ensemble à 8h44. Ils étaient suivis par Christian sur son Solex 6000 à 8h52. Gérard, arrivé juste avant 9h, avait garé sa voiture au parking payant à proximité, s’évitant une longue et fastidieuse recherche de place de parking gratuite, forcément éloignée du centre-ville. Enfin, Fred et Sébastien sont arrivés à 9h30. Ils auront mis largement plus d’une heure en bus.

Résultats

Ces résultats confirment que les 2-roues motorisés, toute classe Crit’Air confondue, ont un effet bénéfique sur la mobilité urbaine ou périurbaine, que ce soit en temps d’occupation de la chaussée lors de leur déplacement ou en place occupée en surface une fois stationné.

La métropole Toulon Méditerranée, coincée entre mer et montagne, connait de récurrents problèmes de circulation et de stationnement. Sébastien Roig, coordinateur de la FFMC83, prévient : « La mise en place d’une ZFE excluant l’ensemble des 2RM ne peut qu’aggraver les désagréments subis par les 440 000 résidents et par les nombreux salariés qui viennent y travailler. »