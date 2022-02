À Lepuix, au pied du Ballon d’Alsace dans le Territoire de Belfort, le bruit généré par les deux-roues a conduit les habitants à se fédérer. Des tags anti-motards sont apparus sur les maisons dans les épingles du Ballon.

Pour ne pas risquer de se voir interdire l’accès à ces routes, la FFMC 90 a annoncé a cours de son assemblée générale, samedi 12 février, faire de la lutte contre les décibels un axe prioritaire de ses actions en 2022.



Une campagne d’affichage devrait ainsi avoir lieu, en partenariat avec le Département, dans les lacets au-dessus de Lepuix. Avec un slogan choc : « Trop de bruit tue la moto ! »

Lutte contre les points noirs

Autre axe fort des actions de la FFMC, la lutte contre les infrastructures dangereuses va se poursuivre en 2022.

Reprise des salons

Toujours au rayon sécurité, la FFMC 90 espère pouvoir reprendre normalement ses séances de formation des motards ainsi que ses interventions dans les collèges au titre de l’éducation routière pour la jeunesse.

Les Motards en colère comptent organiser de nouvelles balades pédagogiques et nuits des deux-roues. Ils seront également présents aux salons de la moto de Montbéliard et Morvillars. Ils accueilleront le conseil de région de la FFMC les 12 et 13 mars prochains.