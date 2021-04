À Lepuix, au pied du Ballon d’Alsace dans le Territoire de Belfort, le bruit généré par les deux-roues a conduit les habitants à se fédérer. Des tags anti-motards sont apparus sur les maisons dans les épingles du Ballon.

D’où l’action lancée par la FFMC 90 : « respectons les autres car trop de bruit va tuer la moto ».

Une journée d’action et de sensibilisation

Le samedi 27 mars une journée de sensibilisation contre le bruit organisée par les motards de la fédération et initiée par Jean-Luc Holveck, coordinateur adjoint, s’est déroulée en Franche-Comté dans six concessions : Moto 90 et Moto expert à Belfort, SMB à Andelnans, Honda Dafy à Étupes, Tophy moto à Giromagny et Trail 70 à Vesoul.

Et avant de se voir un jour interdits de franchir les cols le week-end comme en Allemagne et peut-être prochainement en Suisse, il y avait urgence de sensibiliser les motards.

Il s’agit surtout d’une question de comportement. Dans la traversée des communes, "le motard doit adopter une conduite plus respectueuse des riverains en réduisant le régime moteur, ce qui réduit le bruit" , ont indiqué les membres et adhérents de l’antenne de Belfort.

Rouler « Calmos », comme le nom de l’action programmée le 11 avril au Ballon d’Alsace.

Merci à Pierre Hory, correspondant FFMC 90.