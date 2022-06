En janvier 2022, la FFMC di Corsica a organisé une manifestation devant la CDC (Collectivité de Corse) afin d’alerter sur l’état des routes. Les coordinateurs ont ensuite été reçus 3 heures durant par le Directeur des Routes Territoriales et le conseil de Gilles Simeoni, président du conseil exécutif de Corse.

L’antenne corse obtient gain de cause sur certaines zones accidentogènes pour les deux-roues, notamment sur la quantité excessive de pontages sans couches de silice : elles génèrent des bandes glissantes qui se liquéfient sous la chaleur et diminuent l’adhérence. Le danger est tel qu’entre octobre 2021 et mai 2022 (peu importe la saison donc !), plusieurs motards ont chuté, avec de graves dommages corporels pour certains.

Bien que le pouvoir exécutif ait agi sur certains dangers (correction ou suppression de dos d’ânes au niveau des communes), le pontage des fissures n’a toujours pas été résolu à ce jour.

De fait, bon nombre de routes lézardées demeurent sur le territoire corse, si bien que l’objectif des Relais Motards Calmos organisés entre février et juin avait aussi pour objectif d’alerter les motards sur leur existence. En parallèle, une page Facebook baptisée « FFMC Strada Tafunata » (840 membres) est créée afin de signaler les points sensibles et autres dangers sur les routes de Corse.

Suite à un accident grave avec procédure judiciaire en cours, la FFMC di Corsica a organisé une manifestation de grande envergure le 11 juin 2022 contre les pontages de bitume, avec un barrage sur la route de Petreto-Bicchisano.

Sur place, une pétition a été signée par plus de 1000 usagers. Tous reconnaissent le caractère dangereux de ces pontages. Une autre pétition du même acabit sera mise en ligne sous peu. La FFMC di Corsica demande l’arrêt de la mise en œuvre de ces pontages non-conformes et exige la mise en cause des entreprises responsables de leur application.