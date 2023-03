Les incivilités (comportements dangereux, bruit) commises par une minorité de motards et scootéristes mènent la vie dure à la majorité des usagers 2RM (deux-roues motorisés) : haine sur les réseaux sociaux et dans les médias, clichés, stigmatisations... Les agissements de 3 associations anti-motos, en partie responsables de la réhabilitation du contrôle technique moto, n’y sont sans doute pas étrangers !

Face à cette hostilité galopante, la Mutuelle des Motards prend le problème à bras-le-corps avec sa nouvelle campagne baptisée "Antimotard, tu perds ton sang froid", inspirée du titre bien connu de Trust, groupe de Hard Rock/Heavy Metal français. Point par point, la Mutuelle démonte les clichés avec un argumentaire implacable.

Le motard est-il un danger public ?

Les comportements à risque de certains usagers motos et scooters sont une évidence. Nous-même, les motards, les constatons régulièrement sur nos routes. Pour autant, sont-ils représentatifs de la pratique du deux-roues motorisé dans son ensemble ? Non ! Les conducteurs exemplaires et majoritaires, sont moins visibles car respectueux des autres. On ne donnera pas la même attention à un motard circulant aux vitesses légales, bien placé sur sa voie, qu’à un inconscient virevoltant à pleine balle, provoquant colère et stupéfaction.

Chiffres à l’appui, la Mutuelle des Motards démontre en quoi l’usage de la moto devient plus sûre : entre 2010 et 2020, le nombre de tués en 2RM a baissé de 32% chez les motards, et de 60% chez les cyclomotoristes. Des chiffres à mettre en perspective avec l’augmentation du parc des 2RM sur la même période.

La Mutuelle des Motards souligne l’absence majeure de responsabilité des usagers 2RM sur les 11 dernières années : dans 65,7% des accidents impliquant un tiers, la responsabilité n’est pas imputable aux motards et scootéristes. Elle rajoute que "moins de 2,5 % des motos observées après accident ont fait objet d’une remarque par nos experts quant à leur état, soit 426 cas sur les 18 057". Encore un argument à placer face au contrôle technique 2RM, rejeté - à raison ! - par la majorité des usagers 2RM.

Le motard fait-il trop de bruit ?

Certains motards et scooters font "trop" de bruit, c’est un fait. La cause est comportementale : retrait de chicane, installation d’un pot d’échappement bas de gamme et/ou non-homologué, tendance à jouer sur la poignée de gaz sur la voie publique. Encore une fois, ces agissements sont le fait d’une minorité "bruyante" qui, soit dit en passant, ne seront pas arrêtés par le contrôle technique 2RM, et continueront de ternir l’image de la majorité des usagers 2RM. Dans son communiqué, la Mutuelle rappelle que " la grande majorité des motos respectent les normes. Les contrôles de gendarmerie en attestent. Et tous les acteurs de la filière travaillent à réduire encore le bruit de nos machines".

Le motard pollue-t-il plus que les autres ?

Non, on pourrait même dire le contraire : avec moins de 5000 km parcourus par an, les motards et scootéristes représentent seulement 2% du trafic. Leurs trajets sont courts, car il ne sont pas soumis aux mêmes contraintes de circulation que les automobilistes (embouteillages). Un avantage qui limite les émissions polluantes.

La Mutuelle des Motards ajoute que "depuis 1999 les normes Euro qui concernent les motos ont connu 5 paliers progressifs pour qu’elles aient moins d’impact sur l’environnement et ces normes vont, comme en voiture, devenir de plus en plus exigeantes (...) le motard respire le même air que tout le monde, et il n’est pas suicidaire".