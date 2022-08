Ce n’est pas la première fois que des rassemblements de sensibilisation au bruit de nos deux roues ont lieu. En 2019, l’antenne FFMC 26/07 a eu l’idée d’un Relais Motards Calmos tout au long de la mythique route des Grandes Alpes, durant un même week-end. La première édition s’est déroulée en 2021.

L’expérience est donc renouvelée cet été 2022 avec plusieurs Relais Motards Calmos.

Deux Relais Motards Calmos le 10 juillet 2022

Au col de Bonhomme, dans le massif vosgien, la fédération française des motards en colère a tenu un relais Calmos. Un rassemblement important car deux semaines auparavant une mobilisation contre le bruit des motos se déroulait au Markstein.

Autre relais qui a eu lieu le même jour, celui de la FFMC 04. Installé à Entrevaux, dans les Alpes Haute de Provence, les bénévoles proposaient de quoi se rafraichir. Un autre relais Calmos se tiendra lors de la 100ème édition du Bol d’Or, à Sisteron.

Plus de 600 motards sur la Route des Grandes Alpes

Le week-end du 23 et 24 juillet, une quarantaine de bénévoles des antennes FFMC 01 - 06 - 39 - 73 et 74 se sont relayés pour accueillir les motards de Thonon à La Clusaz, en passant par le Col du Télégraphe et Guillaumes.

Les motards autrichiens et allemands envient ces "crazy frenchies" même s’ils ne comprennent pas l’opposition au contrôle technique. D’ailleurs ce fut l’une des questions les plus posée : " le contrôle technique, on en est où ?

Si le décret n’est pas signé d’ici là, les 24 et 25 septembre prochain, c’est monstre manif national".

Deux autres relais Calmos proposés par la FFMC 26/07

Le 21 aout, la FFMC 26/07 a installé son Barnum à l’entré de Lamastre. Le correspondant local du Dauphiné libéré était présent pour couvrir l’événement. Les gendarmes sont également venus saluer les adhérents. Au total 70 motards sont passés sur le stand.

Le dimanche 31 juillet 2022, la FFMC 26/07 vous accueillait au col de la Bataille, dans le massif du Vercors. L’occasion de diffuser et de sensibiliser sur la charte de bonne conduite pour la circulation des motos dans le Vercors.