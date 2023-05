La création du groupe a vu le jour en 2020, après deux accidents mortels au sommet du ballon d’Alsace. Les motards en blanc composés d’une dizaine de volontaires, encadrés par le bureau et animée par Marcel Maïon, chargé de mission infrastructures à la FFMC 90, se sont concertés avec le Conseil Départemental du Territoire de Belfort en proposant un aménagement de ce secteur où avait eu lieu ces deux accidents.

Les motards en blanc vont inspecter les points noirs de la route qui monte au Ballon d’Alsace

Le département a validé et réalisé les travaux en 2021 et plus aucun problème grave n’est survenu. La section intervient aussi avec la gendarmerie, le Conseil Département, les élus, sur les lieux d’accidents mortels de motards, afin de rédiger des comptes-rendus sur ces tragédies. Ils établissent des audits dans les communes dont la voirie présente des dangers pour les 2RM, qui parviennent au Conseil Départemental et à la Préfecture.

« Pompes à fric »

Alors que les radars urbains poussent comme des champignons dans la cité des Princes de Wurtemberg et du Lion, les motards en blanc organisent régulièrement des opérations coup de poing pour avertir de la présence de ces "pièges à fric" en peignant au sol de grands triangles de peinture blanche, ornés d’un « R » comme « radar » en son milieu, désormais visibles de tous les usagers de la route.

La FFMC 90 et les motards en blanc peignent au sol des symboles avertissant de la présence d’un radar urbain à Montbéliard

La commission des motards en blanc organise chaque année pour Pâques, une opération « nids de poule » afin de signaler des routes en mauvais état. « Ces actions contre les points noirs fonctionnent ! Arrêtons de punir et éduquons à la place », conclut Marcel Maïon.

Opération "nids de poule" par les motards en blanc à Belfort cette année

