Face à des villes de plus engorgées, face à un espace de circulation non pas partagé mais de plus en plus préempté par les fameuses “coronapistes” (sic), face à l’idéal de certains élus qui voudraient voir tout le monde dans des transports en commun qu’eux-mêmes ne prennent pas, le 2-roues motorisé reste pour beaucoup la solution idéale de mobilité. Ne serait-ce que par son faible encombrement, sa faible consommation, sa facilité intrinsèque à se faufiler et à trouver une place de stationnement.

Un biotope hostile

Alors que les 2-roues motorisés restent, de toute évidence, une solution face aux problèmes de mobilité urbaine, la Fédération française des motards en colère Paris PPC s’insurge contre le projet de la mairie de Paris, appuyé bien évidemment par les grands groupes qui ont la mainmise sur les parkings privés, de rendre payant le stationnement leur stationnement d’autant que le nombre de places disponibles en surface est notoirement insuffisant : il correspond environ à un tiers seulement du parc de 2-roues motorisés roulant régulièrement dans Paris !

De même, sous couvert de transition écologique, des mesures socialement discriminatoires sont en préparation, avec, notamment, l’interdiction programmée de la fin des moteurs thermiques et l’éradication progressive du parc roulant. Rappelons qu’en 2024, les motos Crit’Air 2 seront interdites dans Paris, alors qu’elles auront à peine… 8 ans d’âge. 8 ans !

Soutenir des politiques d’obsolescence programmée et interdire de circulation un véhicule ayant seulement 8 ans est aussi écologiquement grotesque que socialement injuste et inacceptable à long terme. A court terme, rappelons qu’en cette période de crise sanitaire où, selon les sondages, plus de 30 % des usagers des transports en commun ne souhaitent plus les emprunter de façon durable, le 2-roues motorisé apporte une solution sûre pour les personnes qui viennent de banlieues éloignées ou mal desservies. Rappelons que 900 000 banlieusards doivent se rendre à Paris chaque jour.

Un plan d’action innovant

Contre ces mesures qui vont encore accentuer la fameuse fracture sociale, la FFMC Paris PPC inaugure un nouveau format d’action. En effet, la FFMC Paris PPC organise une manifestation par jour durant une semaine ! Ainsi, comme le précise Jean-Marc Belotti, coordinateur de la FFMC Paris PPC, « la Mairie de Paris va nous voir sous ses fenêtres tous les jours ».

La première manifestation aura lieu le dimanche 6 décembre à partir de 14 h, avenue Foch au niveau de la place du Maréchal de Lattre-de-Tassigny (Porte Dauphine), pour finir à la mairie de Paris.

Puis du lundi 7 décembre au samedi 12 décembre inclus, rendez-vous à 12 h, toujours avenue Foch au niveau de la place du Maréchal de Lattre-de -assigny (Porte Dauphine), pour finir à la mairie de Paris à 13 h 30.

On compte sur vous pour y être présent et faire valoir vos droits, nos droits ! Par ailleurs, si vous ne pouvez pas vous y rendre, n’hésitez pas à faire entendre votre voix dans cette pétition en ligne, qui a déjà recueilli quasiment 20 000 signatures, et qui devrait être remise ensuite à la marie de Paris, pour qu’elle comprenne que cette question est prise très au sérieux par les usagers.