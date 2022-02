Souvenez-vous, en 2019 le gouvernement français inscrivait dans la loi relative à l’énergie et au climat, l’objectif d’une neutralité carbone d’ici 2050. Cette intention est partagée au niveau international et concerne même les sports mécaniques.

La Fédération Française du Sport Automobile (FFSA) et la Fédération Française de Motocyclisme (FFM), en partenariat avec le Ministère chargé des Sports, présenteront au 2nd semestre 2022, le 1er « Baromètre Environnemental ». L’objectif est de réduire l’emprunte carbone des sports mécaniques.

" Être un acteur de la transition écologique, c’est décider de pouvoir continuer à pratiquer notre passion dans le futur. Nous devons être moteurs d’actions et d’innovations pour des sports mécaniques durables de la même manière que nous sommes des moteurs de croissance pour le développement économique", expliquent les deux présidents des fédérations, Nicolas Deschaux et Sébastien Poirier, dans un communiqué publié par la FFSA et la FFM.

Il s’agit là du deuxième épisode proposé par la filière des sports mécaniques. Le 26 novembre 2019, la FFSA et la FFM mettaient en place le "Baromètre Économique".