« Contrôle technique, non merci » « Contrôle technique, non au racket » « Sécurité rentière saison 2 : le contrôle technique » : tout ce qui roule à 2 ou 3 roues motorisées était sur la route entre Lille et Seclin pour dire son opposition à la mesure qui viserait selon la directive européenne 2014/CE/45 à rendre le contrôle technique moto obligatoire dès le 1er janvier 2022.

Des Fédérations unies

Pour l’occasion toutes les fédérations ( Fédérations Françaises des Motards en Colère 59 et 62, Fédération des Bikers de France Nord-Pas-de-Calais) ont parlé d’une même voix et ont réussi à mobiliser. Un service de sécurité à la hauteur avait été mis en place d’une trentaine de bénévoles des fédérations concernées renforcé de la présence de 20 motards CRS et de policiers municipaux. Si le millier de participants était attendu, c’était sans compter une météo à flots continus. Au plus fort de la manifestation sur les boulevards lillois, on a dénombré quelque 700 participants.

Du Solex (eh oui, 2 parmi les manifestants) à la Rocket III, des sides, trikes et autres Can-Am, la colonne de motards après avoir marqué une pause devant la préfecture s’est acheminée par l’autoroute sous la pluie à un rythme « d’escargot ». Clin d’oeil aux Compagnies Républicaines de Sécurité qui avaient posté 2 motards à chacun des 3 radars automatiques rencontrés sur le parcours entre Lille et Seclin. On ne sait jamais... Seclin donc, destination finale de la manifestation, sur le plus grand centre commercial d’Europe dédié à la moto exceptionnellement autorisé à recevoir la fin de manifestation.

C’est que chaque week-end hors confinement, cet espace commercial est victime de thrombose vu son enclavement. Rideaux baissés de certaines enseignes donnait une touche désolante au lieu, mais les motards savouraient encore malgré cette ambiance morose le succès de l’opération.

Merci à Christophe Tilmant.