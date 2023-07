Hors-série Tourisme 2023 : le sommaire

Hors-série Tourisme 2023, interview : Yannis Scol et le tourisme à moto

En préambule de ce nouveau hors-série Tourisme 2023, nous abordons les événements motos (virées, rassemblements, voyages) organisés par les marques, mais aussi le prochain Alpes Aventures Motofestival à Barcelonnette les 8, 9 et 10 septembre 2023 (Motomag y sera de nouveau ; venez nous rencontrer !). En outre, nous partons à la rencontre du motard et géographe Yannis Scol, fervent baroudeur moto depuis des décennies.

Hors-série Tourisme 2023, pratique : comment tracer vos itinéraires

Comment planifier ses propres itinéraires motos ? Il suffit d’avoir les bons outils et les bons réflexes ! Guides, cartes et autres planificateurs seront vos meilleurs alliés. Retrouvez tous nos conseils dans notre article dédié.

Hors-série Tourisme 2023 : de la Haute-Loire à l’Ardèche

Le massif du Mézenc, jonction entre les départements de la Haute-Loire et de l’Ardèche, offre des paysages naturels à couper le souffle et de superbes routes à sillonner. Suivez le guide !

Hors-série Tourisme 2023 : les plages du Débarquement en Normandie

A l’approche des 80 ans du "D-Day" le 6 juin 2024, on vous propose un circuit de visites en hommage aux milliers de soldats qui se sont battus, au péril de leurs vies, sur les plages de Normandie. Mémoriaux, musées, monuments et plages emblématiques (Juno Beach, Gold Beach, Utah Beach...) jalonnent ce parcours riche en histoire, entre Ranville et Sainte-Marie-du-Mont.

Hors-série Tourisme 2023 : le Gâtinais

Situé aux portes de Paris, le Gâtinais - ancien comté chevauchant le Loiret, la Seine-et-Marne, l’Essonne et l’Yonne - est une région trop souvent oubliée... Et pourtant ! De nombreux lieux historiques et de belles routes de campagnes y fourmillent. On vous a élaboré un itinéraire pour percevoir ce qu’était le comté du Gâtinais, en passant par ses 16 communes : Auvilliers-en-Gâtinais, Barville-en-Gâtinais, Batilly-en-Gâtinais... Un véritable voyage dans le temps favorisant la découverte !

Hors-série Tourisme 2023 : Corrèze et Lot

Villages, patrimoines et paysages naturels de toute beauté caractérisent le vaste territoire naturel situé entre le sud de la Corrèze et le Lot. Propice aux balades à moto, la région est aussi riche en "Plus Beaux Villages de France", où la fabuleuse Rocamadour tient une place remarquable !

Hors-série Tourisme 2023 : Majorque

Vous aimez sillonner la Corse de long en large à moto ? Essayez Majorque ! Située dans l’archipel des Baléares (Espagne), l’ile est un régal pour les balades estivales, avec des routes, des paysages naturels (montagnes, criques), des petits ports et des villages éloignés du tourisme de masse. Notre itinéraire adapté à la moto vous fera découvrir les aspects les plus authentiques et dépaysants de l’île.

Hors-série Tourisme 2023 : Le Tessin

Le Tessin, situé en Suisse, se compose de cimes enneigées et de vallées à la végétation méditerranéenne. Un curieux mélange où foisonnent des villages authentiques et de superbes cols à parcourir à moto. Plaisir de conduite et dépaysement garanti !

Hors-série Tourisme 2023 : 54 motos pour voyager

Vous ne disposez pas de moto adaptée aux longues virées ? Alors suivez notre guide ! Des trails en passant par les sports-GT, les routières pures et dures et les cruisers, voici notre index des meilleures motos actuelles pour voyager.

Retrouvez également notre sélection des meilleurs pneus adaptés à votre prochain roadtrip (voir le Moto Magazine n°398 pour des essais plus détaillés).

Bonne route à toutes et tous !