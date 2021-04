Synonymes de balades pour motardes et motards, les beaux jours arrivent enfin. Après avoir traversé une année morose sous la bannière sanitaire, c’est une aubaine que beaucoup d’entre nous - et pour cause ! - prendront à bras-le-corps. Alors pourquoi ne pas en profiter pour planifier une virée moto, même le temps d’un week-end ?

Voyage Voyage

Dans cette optique, Michelin renouvelle son guide en affichant pas moins de 52 itinéraires motos, allant chacun de 150 à 450 km. Les tracés sont également téléchargeables sur votre smartphone au format GPX, et visualisables sur l’application Liberty Rider. Sur chaque parcours, des sites touristiques, des activités en plein air et des découvertes culturelles y sont apposées afin de profiter au mieux des lieux traversés. En sus, de nombreuses bonnes adresses où se restaurer et se loger viendront agrémenter les trajets, afin de passer - dans l’attente d’une réglementation sanitaire moins stricte - des nuitées qualitatives.

Enfin, le guide propose également une liste de conseils de sécurité à appliquer selon le type de route empruntée, le climat environnant et le chargement de sa moto.

Ce nouveau guide Michelin orienté moto sera passé au crible dans le n°376 de Moto Magazine, en kiosque le mercredi 14 avril prochain.

Guide Michelin : Road trips à moto

Format : 378 pages, 130x195mm

Prix : 16,90€

Disponibilité : depuis le 15 mars 2021

Pour rappel : Moto Magazine, c’est aussi un réseau d’étapes avec des road-books à télécharger. Et chaque année, la rédaction propose également un hors-série tourisme pour parcourir la France et ailleurs à moto. Bonne route !