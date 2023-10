Afin d’améliorer la sécurité des conducteurs des deux roues motorisés sur les routes du Gers et plus largement en région Occitanie, une action de promotion des établissements de tourisme particulièrement fréquentés par ces usagers vulnérables de la route a été initiée dans le cadre du plan départemental d’actions de sécurité routière (PDASR).

Les motards de passage peuvent ainsi recevoir un accueil privilégié dans ces établissements où leur sont proposés divers services (emplacement de parking adapté, local fermé, possibilité de séchage des équipements, petit matériel de dépannage…).

Arrivés de Belgique et séduits par la gentillesse et l’accueil des Gersois, monsieur Herman Kelchtermans et son épouse Chris ont choisi le Gers, et plus précisément la commune d’Ayguetinte pour leur projet de gîte, chambres et tables d’hôtes : La Tour de Pérès.

Avec plus de 250 000 km parcourus à moto depuis des années, les nouveaux propriétaires ont naturellement souhaité rentrer dans ce réseau. C’est chose faite depuis ce jeudi 28 septembre ! En présence de Monsieur le Maire, la convention a été signée par les trois partenaires : Madame la Directrice de cabinet du préfet du Gers, Monsieur Alain Burnichon (représentant la FFMC32) et les propriétaires.

Ainsi, chacun s’engage à remplir les obligations de la convention qui le concerne. Côté préfecture, un oriflamme identifiant ces établissements comme appartenant à ce réseau a été remis au propriétaire, ainsi qu’un pack communication sécurité routière (dépliant, affiche, flyer…) et une boite à outils de premier dépannage.

Infos pratiques :

DOMAINE DE LA TOUR DE PÉRÈS

Lieu-dit, Pérès, 32410 Ayguetinte, France

Tel : 07 85 13 09 16

Mail : infolatourdeperes@gmail.com

Site web : https://latourdeperes.com/

Les autres établissements labellisés du Gers :

CAMPING DU LAC

32230 MARCIAC

Tel : 05 62 08 21 19

Site web : www.camping-marciac.com

LA FERME DU CANTAU

32800 - AYZIEU

Tél : 05 62 09 94 24

Site web : www.amivac.com/site16749