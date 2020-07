200 motards pour un 2e anniversaire

Le mouvement est parti de Montbéliard (Doubs) avec une cinquantaine de motards réunis ce samedi 4 juillet. Puis, le groupe s’est dirigé vers Belfort par l’A36 pour grossir le cortège venu de toute l’aire urbaine Belfort/Montbéliard/Héricourt. Les voisins des Vosges étaient également de la partie portant le nombre de manifestants à 200. Rassemblés sur le parking de la fête foraine de Belfort, les participants sont venus rappeler leur opposition au fameux et très décrié 80 km/h. Pour mémoire, Édouard Philippe, alors Premier ministre, s’était engagé à évaluer la pertinence de sa mesure au bout de 2 ans afin de décider de son maintien ou de son abandon. « Après la période test de deux ans du 80 km/h, on est loin du nombre de vie sauvées annoncé par le gouvernement. Le compte n’y est pas et le bilan ne montre pas de baisse significative du nombre de décès » ont indiqué Marcel Jardot et Mathieu Chappuis, coordinateurs de la FFMC 90. Un bilan d’autant plus complexe à dresser que la crise sanitaire a lourdement modifié la donne comme nous l’écrivions ici.

Contre l’interdiction des motos sur la route du ballon d’Alsace

Les motards du Territoire de Belfort et alentours ont aussi profité d’être réunis pour signer une pétition contre « l’interdiction de circulation des motos le week-end sur la route du Ballon d’Alsace ». Ils entendaient ainsi réagir à la création d’un collectif de riverains de Lepuix (90) qui se disent excédés par le bruit de certaines motos.

Les militants présents ont simplement rappelé qu’il s’agit là de comportements minoritaires et que la stigmatisation de l’ensemble des motards n’avait aucun sens et ne permettrait aucunement de régler le problème.

La FFMC, acteur majeur de la prévention et de la formation

À 15h, le cortège a envahi les rues de Belfort, le tout ponctué d’arrêts fréquents, pour terminer son périple devant la préfecture. Entre autres animations marquantes, les motards en colère, rassemblés devant le bâtiment officiel, ont lancé des fusées avec des papiers représentants les points de permis perdus.

Jean-Luc Holveck, responsable ERJ (Éducation routière de la jeunesse) et coordinateur adjoint, a rappelé que la FFMC mène, depuis toujours, un combat pour plus de formations et de prévention.

Et parce qu’il ne s’agit pas là d’un vœu pieux, Jean-Luc a précisé que l’antenne du 90 tiendrait un Relais Cool Attitude au Ballon le 19 juillet afin d’inciter les plus pressés à réduire leur vitesse.