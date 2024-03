Ce n’était pas gagné : les 2 organisateurs du salon, Fabrice et son fils Benjamin en réunissant un plateau exceptionnel qui a touché tous les publics, entre 25 et 30 000 visiteurs sur 2 jours, à faire pâlir tout organisateur de manifestations dans ce haut lieu de salons, foire et concerts en tout genre.

La clé du succès : un tarif contenu, une offre étendue

Le mini-circuit moto et quad pour enfants n’a pas désempli du week-end

Qu’on en juge : 40 exposants, toutes les marques représentées, même les plus exotiques, plus de 500 véhicules neufs, mais surtout, un ensemble d’animations et de représentations associatives qui ont permis de passer un bon moment et de nouer des contacts.

Julien Perret a animé l’Urban Trial Show et assuré l’ambiance

Samedi, beau temps aidant, sortie de printemps pour de nombreux motards, une heure de queue aux caisses ayant nécessité de se renforcer. Dimanche, la pluie s’est invitée mais n’a pas découragé les visiteurs encore plus nombreux, des familles entières venues passer un bon moment. Entre manèges, animations trial et stunt et concerts, il y avait de quoi se distraire.

Le stand quads a attiré beaucoup de visiteurs

A l’intérieur, se faire tirer le portrait sur les impressionnants, à hauteur d’enfant, customs ou quads étaient promis au succès. C’était aussi le paradis des bonnes affaires. Laurie et Lucas venus du Valenciennois repartent un casque et un blouson sous le bras heureux.

C’est cette MT07 (parmi les 16 motos proposées) qui a été choisie par le gagnant du tirage au sort

Le clou du spectacle si on peut parler ainsi sans craindre la crevaison, c’était la possibilité de gagner une moto à choisir parmi 16 déclinaisons. Fabrice se réjouissait : "les concessionnaires ont joué le jeu". C’est finalement un habitant de Bailleul qui remporte la MT07 neuve. Un permis et un équipement complet ont fait le bonheur de 2 autres visiteurs.

La moto de Pascal a eu beaucoup de succès : avant de R1, arrière de VFR, moteur de Fazer 1000 et casque Predator homologué

L’édition 2025 est déjà annoncée, la date reste à définir, première quinzaine de mars 2025. Mais Fabrice et Benjamin l’ont déjà annoncé : "on va pousser les murs en investissant d’autres halles".

Sur le stand Kiqincoup, les enfants dessinaient pendant que les parents visitaient le salon

Et pour bien prouver que le Nord est une terre de moto, rendez-vous est pris pour le Méecanic Show à Pecquencourt les 27 et 28 avril prochains organisé par l’emblématique Moto-Club du même nom.