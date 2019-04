Le président des Amis de la moto, Bruno Perlinski, dont on connait le dynamisme, est parvenu à réunir une centaine de motos de particuliers pour les exposer sur ce 3e Vintage Moto Show de Wasquehal. Pour réaliser cet exploit, notre homme a pu compter sur le concours de quatre autres associations locales majeures : le Caiman (Cercle des amateurs inconditionnels de motos anciennes du Nord), la Confrérie des Vieux Clous, le Team Rabbit et l’équipe radio Kiqincoup Tétoupal.

Plateau à la hauteur

À côté de l’exposition de machines anglaises - BSA, Norton, Triumph... - figuraient des perles rares comme une Ducati 2-temps ou des motos de l’est, CZ en tête.

Le Vintage Moto Show possède aussi une section bourse d’échange prisée des amateurs de restauration. Enfin cette 3e édition se voulait aussi une invitation au voyage avec la découverte en vidéo des tribulations de l’équipage Kiqincoup Tétoupal sur le toit du monde, au Ladakh, au guidon de leurs Royal Enfield.

Le Nord, terre de motocross

Louis Guy Valentin, secrétaire adjoint des Caiman présentait le fruit de ses recherches : une stèle érigée au poste frontière du Mont Noir, haut-lieu de motocross, en hommage à André Guénix. Au terme d’une véritable enquête, Guy est parvenu à reconstituer l’impressionnant parcours de ce monsieur qui se consacra au motocross et multiplia ses engagements dans les fédérations nationales et internationales pour le développement de cette discipline dans les terres du Nord et les monts de Flandres en particulier.

L’esprit de McQueen

Alain Delfly, le président du Caiman, présentait, en vrai fan de Steve McQueen (dont on connaissait la passion pour la mécanique), un replica d’une moto que Bud Ekins avait assemblé pour l’acteur américain. Un artisan anglais a acheté les droits de la marque Métisse pour en fabriquer une série limitée de 300 exemplaires avec l’accord de la famille McQueen.

La passion à tout âge

Autre passionné, Xavier, 70 ans ce mois, avait sélectionné trois de ses machines dont il tire le plus de fierté : une CZ 1964 dans son état d’origine (360 cm³ bitube monocylindre avec 2 échappements champions du monde en 250/500 dans les années 60/70), une CZ 1964 coursifiée (2 en 1 échappement relevé, plaque du Touquet, course classique, motocross à l’ancienne Vintage championnat d’Europe ECMO allumage électronique, coursifiée respect du règlement Europe, suspension, amélioration moteur - n°132 en photo) et une Triumph 1969 (500 cm3, cadre spécial Cheney, grosse préparation, moteur Daytona R amélioré au niveau des soupapes, arbres à came, embrayage alu, circuit d’huile modifié, pompe à huile course Ecmo et surtout suspensions renforcées - moto n°49 en photo).