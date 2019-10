Trois podiums

Après avoir été la grande absente du salon 2018, la moto est revenue en force au Parc des Expositions de Paris le Bourget, les 12 et 13 octobre 2019. Ainsi, la 19e édition du salon Automédon réservait un espace spécifique à notre passion. Baptisé « Motorama », ce lieu de distinguait, notamment, par la présence de trois podiums.

HD, Laverda et la compétition

Le premier podium, consacré à Harley-Davidson, présentait trente machines made in Milwaukee emblématiques du savoir-faire de la marque. Parmi ces modèles, provenant d’une collection privée, cinq ont appartenu à Johnny Hallyday. La « Laura’s eyes » était probablement la plus mémorable d’entre elles, puisque c’est sur celle-ci que Johnny est monté sur scène lors d’un de ses concerts au Stade de France.

Le deuxième podium célébrait les 70 ans de Laverda avec quinze motos présentées par les Clubs Laverda. Rappelons ici que Laverda n’a créé sa branche moto qu’en 1947, sous l’impulsion de Francesco Laverda, dont la famille s’était jusqu’alors spécialisée dans la construction de machines agricoles. La visite de ce podium permettait de se replonger dans l’histoire du fabricant de Breganze qui, après s’être cantonné aux petites cylindrées de 75 et 100 cm3 a choisi de monter en gamme avec des bicylindres de 650 et 750. Les « virils » trois cylindres 1000 et 1200 cm3 arrivant après.

Enfin, le podium « Motos de Grand Prix : Pilotes français ! » présentait 12 modèles exceptionnels sur base Honda, Kawasaki et Yamaha. Ce podium n’a pu être monté qu’avec le concours de L’Écurie Gérald Motos, figure emblématique de la conservation du patrimoine moto. Ces machines ont accédé à la première marche des podiums en Grands Prix de France d’endurance ou de vitesse avec, à leur guidon, Christian et Dominique Sarron, Jean Auréal, Christian Bourgeois, ou encore Christian Ravel, légende des années 70 ! Le prototype de la fabuleuse But 500, moto 100% française, était également présente.

La voiture aussi au cœur des débats

La voiture, qui constitue la vraie raison d’être d’Automédon, n’était bien sûr par en reste. Les expositions se déclinaient autour de trois thèmes majeurs : les 100 ans de Citroën, les 120 ans d’Opel et les Américaines…

Dans une ambiance rétro et vintage, le salon réunit environ 300 exposants, dont 200 professionnels et plus de 3000 véhicules anciens sur deux jours. Artisans, marchands, fabricants de pièces détachées, miniatures, documentations originales ou rééditions, jouets d’époque, gadgets... les visiteurs retrouvent ici tout l’univers du véhicule de collection. Venir à Automédon, c’est aussi la certitude de faire des rencontres enrichissantes et conviviales entre passionné(e)s.

Un parking qui vaut le détour

Last but not least, le parking gratuit réservé aux anciennes, vaut lui aussi le détour. Les visiteurs aiment y prendre le temps d’observer et d’admirer de très belles carrosseries. Une forme de mise en bouche à la visite du salon lui-même.

Plus de photos de l’évènement sur le blog de Frico.

Page Facebook de l’auteur