Un espace restreint pour un vrai succès populaire

Certes l’espace consacré aux concessionnaires, accessoiristes et équipementiers était plus limité que celui du hall 3 du parc Chanot, théâtre de l’évènement marseillais. Ce sont néanmoins près de 50 exposants, 15 marques et 300 véhicules qui tenaient salon ce week-end des 19 et 20 octobre, pour le premier rendez-vous aixois dédié au 2-roues.

De construction récente, l’Arena, inaugurée en 2017, est un bâtiment moderne, voire futuriste, qui lui permet de proposer une offre polyvalente au public. Il accueille régulièrement les matchs de l’équipe de handball du Pays d’Aix (PAUC), mais aussi, ponctuellement, des spectacles. En 2018, la demi-finale France - États-Unis de Fed Cup s’y est également déroulée.

Des ventes et une fréquentation record

Bien sûr la totalité des marques n’était pas représentée, mais toutes celles qui ont joué le jeu en faisant le déplacement ont eu la bonne surprise de voir un public très nombreux : plus de 8000 personnes alors que les organisateurs tablaient sur moitié moins. Le nombre de ventes réalisées, les commerciaux débordés lors du rush du samedi après-midi ont confirmé les prédictions d’une année record pour le 2-roues.

Les dernières nouveautés à l’honneur

La foule était dense autour des modèles exposés au point de les rendre difficiles d’accès. Parmi les vedettes du salon, citons les Indian Scout, les Rocket 3 ou Scrambler 1200 de Triumph, la Suzuki Katana, la nouvelle Africa Twin 1100, la Honda CBR 650, le nouveau Fat Bob au phare original de chez Harley-Davidson, la Yamaha MT-07, la triplette KTM Duke 125, 390 et 790, les Leoncino 500 et trail TRK 502 de Benelli ou encore le sympathique roadster Pagani 125 de Mondial. Ajoutons les scooters à 2, 3 ou 4 roues, les quads et même quelques vélos, sans oublier Tilgreen qui présentait une panoplie d’engins électriques : trottinettes, vélos ou scooters… Il y en avait pour tous les goûts et pour toutes les bourses.

Une grosse marge de progression

Côté animations il y aura matière à de larges améliorations car le vaste parvis ne proposait qu’une animation de mini-motos électriques pour les 6 - 14 ans et un food truck pour la restauration. Le bâtiment, avec sa salle secondaire de belle taille, laisse toute latitude à la créativité de l’organisateur pour imaginer des extensions pour la prochaine édition.

Malgré tout, ce premier rendez-vous aura été un succès populaire et, c’est souvent en famille que la grande majorité s’est déplacée, en voiture, le temps pluvieux ayant sans doute découragé beaucoup d’utilisateurs des 2 et 3-roues.

La FFMC très présente

L’antenne FFMC des Bouches-du-Rhône a été sollicitée par les équipes de La Provence, organisatrice de l’évènement. Bien sûr, la FFMC13 a souhaité être partenaire dès cette première édition. Consigne des casques et promotion du mouvement FFMC auront ainsi occupé la dizaine de militants bénévoles sur ce week-end. Ils resteront mobilisés pour les prochaines éditions de ce salon qui devrait s’installer dans le temps et progresser.

https://www.salondu2rouesaix.com/