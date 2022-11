Outre un plateau "d’avant guerre", la compétition était à l’honneur avec une exposition de Yamaha de Grand Prix, issues de la collection de l’Écurie Gérald Motos.

De la 350 TZ 1978 de Christian Sarron, à la 500 0W53 1981 de Kenny Roberts en passant par la 750 TZ 1979 de Patrick Pons, cette rétrospective présentait la plupart des catégories de championnes de 1969 à 1998.

Pour compléter cette exposition, Yamaha Motor France exposait sur son stand, douze XT 500 : 1976, pour la première jusqu’à la dernière Ténéré 2022 pour la plus récente.

Du côté des petites cylindrées, le Peugeot 103 célébrait son 50ème anniversaire. Une dizaine de modèles phares retraçaient l’histoire de ce 49,9 cm³ à moteur deux-temps le plus fabriqués dans le monde à ce jour.

250 exposants, équipementiers, clubs, assureurs, fabricants d’accessoires, la bourse et près de 70 clubs étaient rassemblés pour ce week-end.

En conclusion, un salon un peu décevant, (moins de motos exposées et d’exposants) et de la colère, déjà avant d’y être rentrer (parking payant auto/moto, à 50€ les 6h !), et comme si ça ne suffisait pas : l’enlèvement par la fourrière des motos garées devant l’entrée du salon !



Vite alertés, les copains de la FFMC et de Motomag présents au salon sont intervenus en bloquant la fourrière et en faisant décharger les motos en partance ! Merci à eux.