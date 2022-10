Organisé sur 16 000 m² couverts et sur 32 000 m² en extérieur - principalement dédié au parking visiteurs "voitures anciennes" - Automédon est le salon parisien de l’automne dédié aux passionnés d’autos et motos classiques et vintages. Repris cette année par les éditions LVA, il rassemblait plus de 200 exposants (constructeurs, professionnels, clubs et particuliers), 3 000 véhicules de collection sur le parking "anciennes" et de nombreuses expositions et animations.

Automédon 2022 : Les motos toujours à la portion congrue !

Salon de voitures mais aussi théoriquement de motos de collections (trop peu nombreuses encore cette année), notamment avec "Les Triplettes 2 Bonneville", qui fêtent leurs 15 ans cette année et plus de 60 records à leur actif !

Les quatre fondus de records présentaient leurs engins insolites - le Saline Error 404 et le Saline Tricolor - vues en février dernier sur la glace d’Årsunda en Suède - agrémentées d’une exposition qui célébrait leurs quinze années de records !

Le salon Automédon proposait également une expo pour les 50 ans du Peugeot 103, à travers ses modèles phares des années 70 et quelques machines disséminées ici ou là, comme les 2 motos de Midual. Assurément, la nouvelle organisation pourrait et devra mieux faire l’année prochaine ! Moins de monde cette année ceci dit. Un effet probablement lié à la "pénurie" de carburant en cours.